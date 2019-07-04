街頭奇景！鳳頭蒼鷹在機車上淡定享用老鼠大餐

2019-07-04 06:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市鬧區居然能拍到鷹類在機車上享用老鼠的奇景！愛好拍攝鳥類的計程車司機吳海洋，昨天行經南海路、台北市植物園對面，看到一隻鳳頭蒼鷹追捕老鼠，鳳頭蒼鷹成功捕獲到老鼠後，將獵物放在機車上享用，吳海洋覺得畫面相當有趣，在台北市很難見到，但又怕蒼鷹飛走，先用手機拍攝下來後，再去拿拍攝用具，將過程一一拍下。

影片中鳳頭蒼鷹啃食老鼠，吃得津津有味，但也好奇的邊吃邊觀望四周，模樣相當可愛。吳海洋受訪表示，他看到鳳頭蒼鷹在機車上享用「老鼠大餐」覺得很有趣，牠大約在機車上花了三、四小時吃老鼠，但最後圍觀人越來越多，後來牠可能害怕，還沒吃完老鼠就離開。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，吳海洋將拍攝的照片分享給其他鳥友，大家都覺得很新奇，也在討論機車主人回來牽車發現老鼠屍體，應該會嚇到，但大家也開玩笑說這種機率很低，應該要去買樂透。

黃蜀婷說，通常鳳頭蒼鷹都會在樹上享用食物，她拍攝這麼久，也是第一次看到這種奇景，竟在人來人往的街頭上享用老鼠大餐，影片中還可以看到周邊有很多人和車子經過，對比鳳頭蒼鷹的淡定模樣真的很有趣。

黃蜀婷也呼籲，民眾要認識所有的鷹類都屬保育類，若在街頭、野外看到，不要捕捉，也不能飼養，讓牠們自由生活。

鳳頭蒼鷹外觀有小型冠羽及黑色喉央線，胸有縱斑，腹有橫斑，尾褐色帶有暗色橫紋，尾下覆羽為白色，通常會停棲在視野開闊的隱密樹枝。

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