IG、Facebook等社群大當機！ 傳遭針對性大規模DDoS攻擊

根據Facebook outage map回報，歐洲、美國等多地區受到嚴重影響，日本、台灣以及東南亞多地區也傳出當機災情。（擷取自downdetector.com）

2019-07-04 00:00

首次上稿 7/3 23:38

更新時間 7/4 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕3日晚間10時左右，陸續有網友發現Instagram（IG）、Facebook的圖片傳送出現異常。不少網友在社群回報，雖然可以傳送圖片，不過對方卻收不到訊息。目前網友回報的狀況並不完全相同，截至晚間11時35分臉書尚未恢復正常。對此，有專家表示，FB受到大規模、針對性的DDoS攻擊。

根據各社群災情回報，部分網友表示，私人訊息上的圖片無法顯示；有網友指出，臉書頁面上的所有圖片都沒有正常顯示，也有網友說，IG同樣出現問題。同時有網友回報，臉書、IG全部正常，或者只有IG正常、臉書卻無法顯示圖片等情形。更有人是行動裝置可以正常開啟臉書或IG圖片，電腦卻無法正常顯示。

根據《香港01》報導，FB現在與駭客正在「對峙」狀態，資安專家龐博文表示，FB受到大規模、有針對性的DDoS攻擊。他說，因為FB有一系列的防禦堡壘，目前雖然受到DDoS以及以及軟件層攻擊，拖慢了動作，不過仍能抵擋。他也預料FB的數據中心出現問題，流量受到「極大壓力」，能抵禦多久，還要視情況而定。

此外，根據診斷網站「downdetector」，從美東時間上午8點04分起，各平台依序出現異常回報，首先是Facebook，再來是Instagram於8點45分出現問題，Twitter則是9時54分，WhatsApp為9點58分，最後是10點01分的Messenger。

網站回報指出，Twitter有68%用戶回報網頁有問題，18%用戶回報iPad App異常，13%用戶回報安卓系統的App發生故障，影響範圍包括北美、西北歐。

數據也顯示，WhatsApp有74%用戶回報訊息收發出現異常，24%用戶出現連線問題，1%用戶無法正常登入，影響範圍包括西北歐、中南美、印度、日本等地。

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