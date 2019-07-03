台中清水遺址30具人骨…最遠溯及1600年前

2019-07-03 16:05

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區南社里與西社里年初陸續發現兩處考古遺址，專家進行約半年搶救挖掘，挖掘出豐富文物與30具大人與小孩骨骸交疊，從出土器物研判多數屬於平埔族群中拍瀑拉族牛罵社遺址範圍，但出土文物最早可溯及1600年至400年前，研判含括新石器晚期、鐵器、玉器3個時期。

清水自古人文薈萃，擁有豐富史前文化層，1月份兩處工地不約而同挖掘出器物跟骨骸，西社里銀聯二村一帶有一處台電約100多坪台電用地，要蓋辦事處，另一處是位於南社里，2處已經暫停施工，科博館派出2名考古學者率領2個團隊進行搶救挖掘，出土文物有陶瓦片、瑪瑙珠、骨簪，甚至有完整的陶缽，文物相當豐富，還有30具人骨交疊被挖出，其中男女各10多具，4具孩童骨骸。

由於清水區中社、西社、南社都是中社遺址的範圍，推估是以前牛罵社的聚落，屬番仔園文化平埔族拍瀑拉族人的聚落。有文史工作者認為，這麼多具人骨交疊被挖出，是否為當時大肚王國部落衝突遺跡，或疫病流行集體死亡，是天災或人禍災難現場，盼能就地保存。

考古學者劉克竑指出，這2處搶救挖掘的遺址推估約1600年前至400年前，是一般日常生活環境，先民將死亡的親人埋在住家周圍，因年代久遠，土層堆疊，才會呈現骨骸交疊情形，並非天災或人禍集體死亡。

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