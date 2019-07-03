路邊停車更方便！屏市、東港車位智慧偵測系統7月20完成

2019-07-03 15:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為改善屏東縣停車問題，縣政府透過「設置公有立體停車場」、「閒置公有土地合作闢建停車場」、「鼓勵民間利用空地闢建臨時收費停車場」等多元方式增加停供給，同時搭配差別費率及建置智慧停車系統提高管理效率，尤其設在路邊停車格的地磁7月20日完工後，駕駛透過手機APP就能很快找到路邊空的停車位。

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，2018年底屏縣車輛登記數小汽車約23萬輛、機車約62萬輛，為有效管理停車空間，縣府全面盤點停車供需，針對公共運輸場站周邊、商業活絡區域及觀光遊憩地區等重點地區，積極爭取前瞻建設計畫，於屏東市、潮州鎮、東港鎮及恆春鎮等地建置8處立體停車場及1處水門轉運站附設轉乘停車場，其中6案已獲中央核定。

此外，縣府也持續清查閒置國有土地及公營事業土地，在公有土地尚未處分或變更前，闢建臨時路外停車場，包含2018年闢建了公園路第三路外停車場、中正勝利路路外停車場，以及2019年闢建忠孝路路外停車場，共提供大客車12格、小汽車347格及機車45格停車位，有效改善周邊停車供需失衡問題。

此外，縣府去年也協助路邊收費管理業者，提案爭取並獲經濟部智慧城鄉專案計畫補助5000萬元，在屏東引入智慧停車管理系統，預計在屏東市、東港鎮共2000個路邊停車格鋪設地磁，地磁測偵資訊會將停車狀況即時回傳智慧控制中心，並顯示於路邊剩餘車位顯示器中，目前地磁舖設進度已達45%，預定7月20日完成，屆時民眾透過智慧停車APP「Qparking」，不但能掌握各停車場，也能知道路邊

停車位的停車狀況，方便即時找到停車位。

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