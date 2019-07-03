基隆武崙溪凌晨差1公尺越堤 民眾質疑治水成效

2019-07-03 14:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天凌晨基隆地區降下暴雨，造成多處積、淹水，其中，武崙溪溪水水位暴漲，差1公尺就溢出堤防，附近居民忙著移車、監看水位，一夜難眠，有民眾質疑政府治水成效不彰，對此，立委蔡適應服務處表示，武崙溪短期改善方案即將完成，中、長期方案也在同步作業中。

家住中和路164巷的莊姓女子說，昨晚11點多開始雨變很大，閃電交加，到今天凌晨12點半左右，路面就開始出現積、淹水，約有三分之一到半個輪胎高，她把淹水照片貼到基隆人相關臉書社團提醒大家小心，請大家趕快移車，所幸後來雨小一點，水就慢慢退去，沒有淹起來。

據警消統計，今天凌晨的積、淹水主要在大武崙地區，基金一路、基金三路、武聖街、中和路164巷及大慶大城、喜市等社區都有積淹水，最深處淹水半個輪胎高。

今天凌晨暴雨一夜驚魂後，民眾紛紛在臉書上表示意見，有人質疑大雨下不到1小時，怎麼這麼快淹起來；還有人質疑武崙溪治水成效不彰，抱怨大雨讓人看了心驚膽跳，一夜難眠。

基隆武崙溪沿岸大型社區林立，住宅、商場、超市、市場群聚，人口密集，但武崙溪自2015年來，已經連續3年因梅雨或東北季風鋒面挾帶的豪大雨，導致溪水暴漲越堤，泥水漫過路面，沿線民眾、商家苦不堪言，損失慘重。

前行政院長林全、賴清德任內都曾到武崙溪勘災，基隆市政府調查淹水原因，包括短時間強降雨雨水宣洩不及、武崙溪上游堤岸崩塌等，市府透過競爭型計畫爭取前瞻計畫請中央金援支應整治工程，5月底開工，預計2020年4月竣工。

立委蔡適應服務處表示，目前經濟部水利署第十河川局已經完成短期的排水瓶頸、堤後排水改善，5月底動工的是大武崙工業區排水改善，並同步推動中期工程，在今年下半年基隆市政府會持續推動中期工程的設計規劃，順利的話明年會開始動工，長期方案的上游截水分洪道，尚在可行性評估及環境影響調查前置作業。

依照水利署水利規劃試驗所的大武崙溪整體檢討，中期工程全面推動完成後，武崙溪就能達到保護標準，接著再推動分洪道提供更高標準的防洪保護。

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