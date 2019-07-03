歌仔戲也能吃？ 他的台式蛋糕出國比賽「銀」了

2019-07-03 15:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］23歲的宜蘭青年蕭仁孟，靠著以「歌仔戲台」為外觀的翻糖蛋糕，在今年度泰國極限廚師挑戰賽獲得銀牌獎的殊榮，宜蘭縣長林姿妙今在縣府表揚；蕭仁孟說，未來希望能繼續增進技術，製作更多以台灣傳統文化為主題的作品，並推廣到全世界去，讓大家知道台灣傳統文化的美。

五結鄉的蕭仁孟，今年才從台北城市科技大學餐飲管理學系畢業，高中開始就投入翻糖蛋糕的創作，由於熱愛台灣傳統文化，作品多以傳統文化為題材，今年5月底泰國極限廚師挑戰賽，他就以「伴我成長－台灣傳統之美」為作品名稱，製作「歌仔戲台」外型的翻糖蛋糕。

蕭仁孟說，作品含有童年對歌仔戲文化的美好記憶，他希望藉由喜歡的料理和旅遊，把家鄉的文化與美食，帶給全世界，讓更多人瞭解台灣傳統文化之美。

「翻糖難室難在捏塑與設計！」蕭仁孟指出，製作這樣的翻糖蛋糕，需要3到4個月的時間，除了要注意環境的溫度與濕度，他自己的手溫，也容易讓糖融化，無法成行，他每次動手製作時，都要讓自己的心靜下來，才有辦法好好動工。他表示，除了捏塑，設計出作品也是一大挑戰，學餐飲的他，做設計是跨領域工作，需要花時間去研究，實際去瞭解想呈現的傳統文化。

談到為何想學習廚藝，蕭仁孟說，由於奶奶是專門做年糕，從小就接觸餐飲業，那時他就立志投入餐飲業，但過程其實很辛苦，因為這個行業要花費的成本很高，像這次去泰國比賽，他就花了8萬多元，這都是他在澳洲工作的辛苦錢。

談到未來的夢想，蕭仁孟指出，未來他希望能先到外國進修，多看看國外的餐飲文化，學習新的技術，回到台灣後，有機會就會開烘焙工作室，讓更多人學習翻糖蛋糕的製作。

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