相隔12年 澎湖開台天后宮再度前往中國泉州會香

2019-07-03 10:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2002年時任澎湖縣長賴峰偉，首度領軍帶領澎湖開台天后宮信徒，循海路搭船前往中國泉州天后宮會香，號稱「破冰之旅」；今年賴峰偉重掌政權，在暌違12年之後，今日再度領軍搭船前往泉州會香，同樣都是由澎湖天后宮二媽出巡。

雖然今日風浪海象不佳，但澎湖開台天后宮宗教直航仍如期舉行，由雲豹客輪載運520名澎湖媽祖信徒出發，出發之前依循往例，在天后宮舉行祀酒科儀，邀請各鄉市友廟媽祖共襄盛舉，並由縣長賴峰偉擔任主祭官，同時擲筊決定澎湖開台天后宮出巡媽祖。

澎湖開台天后宮共有3尊媽祖，分別是大媽金面媽祖、二媽粉面媽祖、三媽黑面媽祖，依據擲筊結果由二媽粉面媽祖代表出巡，好巧不巧，與2002年首次破冰之旅，都是同一尊媽祖，隨後由縣長賴峰偉領軍請出二媽粉面媽祖，並帶同友廟各尊媽祖，沿路步行前往港務大樓，準備通關搭乘雲豹輪，並沿途燃放鞭炮，帶動現場熱鬧氣氛。

由於木恩颱風外圍環流影響，澎湖天候狀況不佳，陸地上風雨不斷，海上則風浪不佳，但卻無阻媽祖信徒堅定的信仰，並認為風大雨大符合媽祖救苦救難的精神；賴峰偉表示此行除了兩岸宗教交流外，也肩負著與對岸協調禁止中國漁船越界捕撈的議題，將拜會中國福建漁政及漁事等單位，希望遏阻中國漁船及採砂船越界抵澎，破壞澎湖漁業及自然資源。

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