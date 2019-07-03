「餓鼠搶貓食」畫面曝光！專家：疑溺愛造成「貓惰病」

2019-07-03 07:39

〔記者謝介裕／南投報導〕貓捉老鼠的畫面，相信大家都不陌生，但你看過貓將自己食物讓給飢餓老鼠吃？這形同鳩佔鵲巢的影片，被po上網後，引發網友熱烈討論，有人誇稱，貓兒有修養、有肚量，但也不禁要問現在的貓，是否都罹患「不捉鼠」的懶惰病？

影片中的貓兒正在吃著裝在碗中的食物時，背後突然冒出1隻老鼠，貓兒不以為意看了一下後，便又低下頭準備用餐，這隻老鼠竟撲了上來挑釁，結果貓兒非但未生氣，還主動將食物讓出，真是出人意料之外！

南投縣家畜疾病防治所長唐佳永指出，「貓」的犬齒結構適合咬碎，而不是咀嚼高纖維的植物，係標準的肉食動物，不光捉老鼠，有時還會獵捕鳥類、兩棲類或魚類為食。

不過，時下有飼主飼養的寵物貓，不但食物充足，有的還因吃得太好，也與人類一樣有3高問題，在此前提下，當老鼠不是唯一的食物來源，如影片中「餓鼠搶貓食」後，還能平安而退的情況，確實有可能發生，也可算是飼主溺愛造成的一種「惰性」文明病，反之，無飼主的野貓，基於獵捕天性及求生本能，想要輕易放過老鼠的機率便微乎其微！

唐佳永進一步表示，南投縣只有1座公立動物收容所，收容數量以300隻為上限，且以被棄養或流浪的貓狗居多，在第1期主體工程竣工後，目前也積極展開第2期內部裝修工程，最大的特色便是將貓狗分開照料，並增設動物教育室、研討會議室、情緒觀察室等設施，預計10月底以前完工，屆時，被收容的動物將可獲更好的照料。

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