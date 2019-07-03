好大膽！ 中國拳擊冠軍約戰館長：3分鐘內沒倒算你贏

2019-07-03 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前舉辦反親中媒體遊行獲得好評，他也曾多次與政治人物開直播，還嗆中共「有種現在打過來」，獲得許多網友讚賞。沒想到有個中國拳擊、泰拳雙料冠軍的中國格鬥好手向館長下戰帖，嗆聲只要一回合、3分鐘內沒被擊倒，就算館長贏。

館長上月23日與時代力量立委國昌舉辦反紅媒遊行獲得網友好評，他在去年開始多次與政治人物開直播，5月與總統蔡英文見面開直播時，對蔡英文強硬回應中國大為讚賞，甚至直接飆粗口怒嗆：「中共有種現在打過來！」館長1日則和鴻海集團創辦人郭台銘爬象山做直播。

但近日擁有WBC泰拳鑽石世界金腰帶、WBC拳擊中量級亞洲冠軍，橫跨拳擊、泰拳、自由搏擊的中國多棲選手練喻軒，不斷在在臉書嗆聲要找館長單挑一場。他1日在影片中說，館長與郭蔡等「台獨份子」一起做活動，他都不care這些東西，也管不到，因為這是國家大事，他只想約館長好好打一場。

練喻軒向館長嗆聲，「我只想知道，你有沒有這個膽量跟我打一場，我體重比你輕，而且我不在乎你有沒有資格，怎麼樣！不用說你贏不贏我那麼浮誇的話，你只要一回合，3分鐘之內不被擊倒，你就贏了。」

許多台灣網友也湧入練喻軒臉書留言，要他不要這麼囂張，還嗆他是從哪來的？有什麼本事這麼囂張！練喻軒的臉書貼文下方，這兩天也引起台灣與中國網友留言互嗆。

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