柳川生意變差原來如此… 退休區長嘆盧秀燕不懂市民感受

2019-07-02 23:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市綠柳川整治深獲旅客喜愛，並獲得多項世界知名獎項。但盧秀燕上任後，當地店家抱怨業績衰退。前中區區長黃至民在臉書貼文說，「公部門多一事、不如少事，不做不錯多做多錯的心態，換了市長、市府、公所承辦單位腦袋也換了」。網友表示「不做事 就不會做錯事」、「換市長很有感，台中人真的想哭」。

黃至民在「台中大小事」臉書社團貼文表示，「柳川藍帶街頭藝人從5月起不見了，換了市長，市府、公所承辦單位腦袋也換了，推來推去說不是他們業務，不辦就是不辦！」黃至民也提到，周圍店家反應柳川沿岸生意變差，遊客也減少，對於公部門多一事、不如少事，不做不錯，多做多錯心態，認為是市府不懂人民感受。

市議員江肇國日前於議會質詢時指出，盧市府對綠柳川尚未有相關活動規劃，綠川品牌也被消失。盧市府的水利局長更時常於個人臉書上批評綠柳川整治的工程設計，若施政無方，只能靠政治追殺和抹黑來轉移焦點，讓曾獲得多項世界知名建設獎項的綠柳川整治計畫蒙塵，實在非台中市民之福。

對於黃至民臉書貼文感嘆，不少網友也留言表示「中區北區要加速沒落了」、「台中市區明明可發展觀光的優勢 卻不好好利用實在可惜」、「換市長很有感，台中人真的想哭」、「KMT出品的真的是出來危害台灣社會」，也有網友酸說「有比愛河糟嗎？」、「還有三年半，慢慢等吧」。

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