從只會爬到會走會唱歌 罕病早療兒畢業了

2019-07-02 23:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕家扶台中發展學園畢業生「威威」罹患克氏症候群，是47xxy基因疾病，還有小腦疾病造成身體平衡力差、肢體發展遲緩，入園時只會爬行，智力正常的靈魂囚禁在身體，經過2年早療，已經能走路、唱歌，也會自己吃飯、打鼓，邁向小學階段了。

畢業生威威因先天性基因疾病造成肌肉虛弱、運動協調性差，後來又發現有小腦疾病導致平衡感差，身體控制力不好且全身肌肉張力低，即時到醫院定時復健，5歲時只能發出模糊的單字音，也不會走路，只會爬行，像個1歲幼兒。

威威2年前進入家扶台中發展學園，不但持續早療復健，老師也把早療融入生活中，爸爸說，威威即使放學回家，也持續復健，吃飯、起床、摺被、玩玩具都延伸學校的學習，慢慢得從全身無力，只能躺著吃力踢腳，進步到可以自己起身、移動及轉位，除了能推著助行器移動，也能自己好好走，也能發出各種單字，較能表達自己的意思，發展已經超過4歲，未來還會持續努力。

老師說，威威的學習動機強、會主動探索環境，也很毅力，常在上課踴躍體驗，進步到可以自己流暢地移動身體及轉位，在畢業典禮上透過溝通輔具，以手指按壓不同的按鈕，道出對師長、家長的感謝和對自己的勉勵，獲得全場歡呼。

家扶台中發展學園今年有10名慢飛天使畢業了，也有10名園生功轉銜至一般幼兒園，家扶發展學園說，目前中部早療機構仍不足，還有50、60人排隊等進入，早療的推行也不易，盼社會共同守護。

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