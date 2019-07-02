台中河川整治挨批「自廢武功」？藍議員：前朝才本末倒置

2019-07-02 23:12

〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕台中市水利局為節省電費等支出，不再抽取地下水補充景觀河道水源，綠川也不再放養魚類，民進黨議員謝志忠及江肇國痛批盧團隊推翻前朝建設、自廢武功，把台中市帶往退步方向；無黨籍議員陳清龍表示，河川狀況不同，做法也應不同；國民黨議員楊正中則強調，河川整治重點是防洪、非景觀，前朝是本末倒置。

謝志忠表示，盧團隊執政半年，市政乏善可陳，做不出成績，開創不足，如今連守成都不願，這樣只會把台中市帶往退步的方向！綠川、柳川、葫蘆墩圳整治都是很成功的案例，讓城市行銷更有亮點，成功吸引旅客來台中，市府為了小小的水、電，自廢武功，天底下有這麼白癡的團隊嗎？痛批盧團隊「因小失大」。

江肇國表示，綠川礫間淨水場設施故障，導致魚群死亡，這是緊急狀況，而地下水源扮演備援角色，此時應該派上用場，市府不思考如何加強維護讓礫間淨水場設施穩定運作，卻拿魚群死亡做文章，根本搞錯方向，水利局作法是讓綠川回到臭水溝時期，民眾無法親近，徹底推翻前朝建設，將綠川判死刑。

陳清龍說，每條河川狀況不同，例如葫蘆墩圳為灌溉溝，水源由農田水利會調配，「有水就有水、沒水就沒水」，自自然然就好，綠川則是將上游家庭廢水就近處理後再放流，前市長林佳龍花了很多經費在處理廢水問題，市府應視每條河川的不同屬性，了解當初整治的原因及狀況，做不同處理。

楊正中則表示，河川整治的重點應該是防洪，而不是景觀，前朝花大錢做景觀，大雨一來，景觀設施被沖壞，還得再花錢修復，柳、綠川的水都是家庭廢水，應該做污水截流，河川水質淨化後，生態才能復育，最後再做景觀設施，把錢花在刀口上。

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