又推中央！韓批經費「寧給外人、不給家人」 促政院每年自動防疫

2019-07-02 15:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜下午透過15分鐘直播，闡述這陣子高市府執行登革熱防疫的處境，他直言中央提撥防疫經費給外人是笑咪咪的，給高雄卻是氣呼呼的，給的心不甘情不願，感慨「寧給外人、不給家人」，為何這種態度、實在不懂。

韓國瑜還建議，未來每年春節一過，政院就該自動啟動防疫機制，登革熱影響太大，並呼籲政院應該明白，南部才是自己同胞、親兄弟，防治應該更用力、更認真。

他也點名民進黨王姓立委，把登革熱疫情相關問題政治化，連同政院、衛福部的政治口水，都很無聊；但他同時公開感謝台南市長黃偉哲，透露黃偉哲5月間曾在高市發生登革熱時，曾主動聯繫必要時願支援。

韓國瑜今天秀出立法院預算資料，指出中央曾在新南向政策中，編列預算支援東南亞多個國家防疫，在越南是肺結核、在印尼就是登革熱，他先前提出這些資訊時，遭民進黨反擊防疫內容不是登革熱，經調閱立院資料後確認，民進黨說的是越南、卻刻意避開印尼。

他強調，高雄從今年3月開始，每星期三都推動防登革熱，呼籲家戶在這天把家裡打掃，5月出現登革熱疫情後，每天下午4點半，市府都做防治會議，避免疫情大爆發，因為這對高雄衝擊太大。

韓國瑜說，他不反對幫助東南亞國家，只是撥款給高雄時卻不乾不脆，能盡量嘲諷羞辱就盡量，動輒說高雄市府不認真，給了錢還要修理，我們有句古話，「寧給外人、不給家人」。

韓國瑜質疑，政府支助印尼是做登革熱，為何衛福部不公布印尼資料，因為沒面子、政院也會沒面子，他當然知道越南是肺結核，但針對登革熱經費寧給外人、不給家人，把錢笑咪咪給人，卻對高雄氣呼呼，從院長到部長都感覺都怒氣沖沖，給的心不甘情不願。

韓國瑜比喻，就像謝謝服務生給小費，政院很像大聲叫服務生把錢拿走，他明白能夠幫助外國朋友很好，給的也很快樂，但對自己國人為何這個態度、實在不懂？

此外，韓國瑜也引述立院對政院新南向防疫經費的建議，直言不合理、且應該檢討，政院為何對高雄這麼兇、為何對立法院糾正又一字不講。

韓國瑜說，市府對登革熱防疫已投入很多物力人力，近期化學兵也加入、2千6百萬經費也到了，他還是心存感謝。

韓國瑜直播最後也不忘推銷7月6日高雄觀光節，歡迎外地民眾多來高雄旅遊，希望能突破百萬好友，他說當天自己在高雄跑來跑去、歡迎大家。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法