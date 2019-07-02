跑第一！郵政商城推台灣農特館 屏東館今率先開張

2019-07-02 12:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕協助屏東小農拓展通路，發展在地特色產業，屏東縣政府今年與中華郵政攜手合作，在郵政商城網站打造「台灣農特產品館─屏東縣專館」，今天（2日）起接受訂購，成為台灣農特產品館中全台22縣市裡第一間正式上線的專館。

屏東縣政府與中華郵政今天（2日）在縣政府舉辦發表會，介紹屏東館的主題物產，包括「三黑」的咖啡、可可、黑豆，「三紅」的紅豆、紅藜、蓮霧，「三黃」的鳳梨、芒果、洋蔥，以及「三綠」的青豆、蜜棗、檸檬，讓民眾能深入瞭解屏東在地特色作物並以實際行動支持。

其中針對三黃中的洋蔥，為吸引不敢吃洋蔥的人愛上洋蔥，屏東縣農會研發創意飲品「薑黃洋蔥飲」，盼提升屏東洋蔥附加價值及在地農業品牌形象。

屏東縣長潘孟安表示，現在起透過郵政商城網路平台，買得到屏東農特產品，然後再利用郵政完整的物流資訊流，送到消費者手中，另外也會在1298家的郵局實體通路店面展示屏東農特產品，促進曝光率，這真的是從照顧農民出發，也讓消費者更方便。

屏東縣專館行銷內容，包括屏東在地農漁畜及特色文創原鄉6大類特色商品，已有22家業者加入；此外更放置在地資訊連結到屏東縣觀光旅遊網，讓全國民眾能瀏覽選購屏東優質農特產品，又能得到屏東第一手觀光宣傳在地活動、優惠商情及人文介紹等資訊。

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