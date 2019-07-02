頭份爆水管路破5公尺大洞 闢便道通行

2019-07-02 12:26

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市水源路地下自來水原水管線，昨傍晚突然爆管，導致路面嚴重凹陷破損，猶如強震襲擊後的災難場景，台灣自來水公司表示，由於管線使用逾33年，老舊不堪車輛震動輾壓才發生爆管，已漏夜搶修完成主體工程，苗北地區供水不受影響，目前暫闢一便道供人車通行，明日完成道路修復。

水源路419號前道路地下自來水管線昨傍晚突然爆裂，50公尺長的道路路基下陷，出現約5米深的凹洞，自來水原水泊泊流出，鄰近低窪處的住戶慘遭潑及淹水，道路更處處出現巨大裂縫，景象驚人，第一時間自來水公司立即止水，並由警方封閉全段道路。

自來水公司東興給水廠廠長林彥方表示，該處地底下分別於1986年、2009年埋設兩條由永和山水庫接往東興淨水廠的原水管線，其中舊管因屬PSCP預力鋼線混凝土管，使用年久無法承受壓力，導致昨傍晚5點5分突爆管，水公司獲報後於半小時內止水。

林彥方說，案發後30人進駐施工漏夜搶修，於今中午完成主體工程破裂管線更換，而爆管當下及施工過程中，新管仍持續供水，苗北地區用水不受影響；施工期間先搶通一便道供雙向車輛通行，明日將完成道路鋪設。

頭份市長羅雪珠指出，所幸災情未造成人員傷亡、停水，將損害降至最低，感謝施工人員徹夜趕工及頭份消防分隊協助清理路面，也呼籲鄉親經過時格外小心。

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