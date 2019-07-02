指考數乙平易近人 考基礎概念替未來大數據鋪路

2019-07-02 11:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學指考今邁入第2天，上午考數學乙，闈場試考師生研究，認為今年試題平易近人，難度適中，試題以基本概念為主，並針對管理、財金、社會心理、教育等科系，看出命題有替未來大數據鋪起基礎。

指考試務召集人沈青嵩表示，根據入闈的高中教師評量，認為今年數乙試題難易適中，重視基本概念的理解與運用，並融入生活情境，如考出上班通勤使用不同的交通工具的時間，以及汽車停放空間大小引入成本利潤等線性規劃問題。

闈場內的教師還指出，選考數乙的考生多數會選擇大學的管理、財經、社會心理、教育等相關科系，其試題便以科系所需知識為主，如指對數、向量等，可替未來大數據鋪基礎語言，也取材商管常見的成本與利潤情境。

麗山高中教師黃靜寧分析，今年數乙的題型分布與難易度跟往年相當，變化不大，整體而言算不錯，符合現在強調的素養導向命題，有情境的素養題就佔45分，著重邏輯推理，認為沒有複雜計算，甚至有單選題只要找對方法，不用算就能「秒殺」。

黃靜寧表示，數乙考題中在第2冊範圍就佔到3成，排列組合、機率的量滿重的，很明確就是為了大學商管科系，另今年命題也跨章節，如把平面向量與矩陣綁再一起考，整份試卷中規中矩，但因數乙只剩2年，未來大學考招新制採分科測驗，數乙會被拿掉，未來商管學院要採計哪一科，值得關注。

另，沈青嵩指出，今指考數乙科中，有部分試場突發情況，1名學生因水痘問題移至備用試場、另1人則在考試前癲癇發作，經急救也移至備用試場；噪音方面在北部有施工與狗叫聲各影響1間試場，經警方協助排除狀況；而今天氣炎熱，但北部1間試場突然停電冷氣壞，校方緊急開窗開電扇，馬上修理，若修不好也將啟動備用試場，原試場則派人留守告知，影響人數約42人。

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