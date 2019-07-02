07/02 各報重點新聞一覽

2019-07-02 06:39

自由時報

攻佔立法會 香港20死士留守

一日乃香港主權移交中國二十二週年，卻從早到晚衝突不斷！不滿港府強推「送中條例」的抗爭者包圍立法會，與警方爆發激烈衝突；示威者以人行道的地磚、石灰粉、含有不知名的腐蝕性液體的「水彈」等做為「武器」，警方則動用胡椒噴劑和警棍強力鎮壓。還有示威者以鐵欄杆、裝資源回收物的鐵製籠車、鐵條、鐵管，破壞立法會大樓的玻璃門。當晚近九時，在鎮暴警察全數撤離下，大批示威者湧入立法會議場，仿效台灣發動港版「太陽花運動」，表示要長期抗爭。

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新版定型化契約納換新條款 買到「車王」 求償有解

民眾辛苦存錢買車，卻買到屢修不好的「車王」、「檸檬車」，經常引發消費糾紛；經濟部昨預告新版汽車買賣定型化契約，正式納入「車王」換新條款，解決這類爭議。草案規定，民眾購車在交付一八○日或行駛一萬兩千公里內，若因相同瑕疵維修四次以上，仍無法回復正常、或累積無法使用逾三十天，就可請求更換同型、等值新車或解除契約；草案預告六十天後將送行政院消保大會審議，若無爭議，最快年底可正式上路。

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口蹄疫抗戰22年 台灣撲滅成功

從中國傳入為禍二十二年後，台灣終於成功撲滅口蹄疫！昨天是台灣口蹄疫「拔針」屆滿一年，一年來全國豬隻不施打疫苗也沒出現口蹄疫案例，農委會主委陳吉仲振奮宣布，「台灣、澎湖和馬祖口蹄疫拔針成功」，九月前向世界動物衛生組織（ＯＩＥ）提出除疫申請，台灣明年五月就可望正式成為不打疫苗的非疫區國家。

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蘋果日報

反送中攻佔立法會 港版太陽花 警今凌晨射催淚彈驅離

當香港民眾6月連續3場反送中抗爭卻只換來香港特首林鄭月娥的「龜縮」與漠視，終令示威群眾再無法忍受，將抗爭升級。示威者從昨午開始衝擊立法會、以鐵籠車撞破立法會大樓玻璃，經過約8小時警民對峙，上千名示威者終於攻入立法會，當「沒有暴徒只有暴政」等示威字樣立於立法會會議廳主席台前，宛如2014年台灣「太陽花學運」佔領立法院於香港重演。

長榮嗆空服 砍優待票 非秋後算帳 工會再控資方抹黑 要求撤銷曠職

長榮航空空服員罷工今第13天，勞資將重回談判桌。長榮董事長林寶水上周五承諾工會「不秋後算帳」，勞資解讀不同造成協商破局，桃園市空服員職業工會昨再控長榮惡意操弄，抹黑合法罷工空服員擅離職守，要求撤銷曠職；長榮反嗆空服員罔顧旅客權益及職業道德，並稱取消參與罷工者優待機票等措施非秋後算帳。

聯合報

太陽花HK 香港示威攻破立法會 港警凌晨清場

香港立法會昨天爆發數波示威者衝擊立法會大門，並與警方發生衝突，晚間九點大批示威者終攻破層層障礙闖進立法會。警方在今天凌晨反制，數次以催淚彈驅趕立法會外聚集群眾，防暴警察進入立法會大樓清場。

長照扣除額12萬 明年報稅29萬戶受惠

立法院臨時會昨三讀修正所得稅法十七條，本人、配偶或受扶養親屬，符合衛福部所公告須長照的身心失能者，每人每年可享上限十二萬元所得稅扣除額（長照特別扣除額），並訂定排富條款，預估明年報稅時約廿九萬戶受惠。

中國時報

香港七一遊行失控 衝占立法會

香港1日下午舉行七一遊行，但在遊行落幕後，大批示威者以鐵條等硬物撞破立法會玻璃外牆，讓香港立法會首度被「占領」，會議廳內包括主席的座位、照片都被破壞、噴漆，立法會也首次發出紅色警示，要求所有人撤離；港府對此表達強烈譴責，批示威者「以極暴力手法衝擊立法會」，並在1日深夜開始清場，原訂2日的立法會環境事務委員會議也決定取消。

減稅大紅包 長照扣除額12萬

蔡政府減稅大紅包又來了！立法院昨三讀修正《所得稅法》修正草案，增訂長照扣除額每人每年12萬元，未來不論是聘雇家庭看護、入住長照機構或自行在家照顧，都享有減稅福利，但設有「排富條款」，綜所稅率20％以上者並不適用。財政部推估稅損20億元，但預計將有29萬人受惠。

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