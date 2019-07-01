當年台南登革熱逾2萬例 黃偉哲：中央補助比高雄還少

2019-07-01 23:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市於6月29日出現首例登革熱本土病例，台南市政府今天召開登革熱防治會議，市長黃偉哲受訪表示，當台南2015年登革熱疫情有112位市民死於登革熱、2萬多個病例時，中央只給台南1000多萬元，「中央有給我們像現在高雄市這麼多經費嗎？而那時候是國民黨執政。」

黃偉哲表示，我們理性的來說，對於登革熱防疫的經費，中央有沒有支援高雄？大家記得在2015年台南市登革熱大流行時，有2萬多個病例，112人死亡。那時候，中央給台南1000萬，市府是動用第二預備金1億，總共1億1000萬來做防疫工作。

他說，第2年，2016年的時候，中央給台南3000萬，我們動用市府的年度經費1000多萬，總共4000多萬來做防疫工作，不管是多少錢，事實上台南都沒有得到中央5318萬的協助，這次高雄不幸發生了20幾例本土病例，中央就給了5318萬，那如果用這樣來看，是中央比較挺誰，他覺得數字會說話，但應避免噴口水。

黃偉哲說，我們還是希望大家能夠做防疫戰，不要做口水戰，也期待這個時候，國人的健康安全、生命遭受威脅的時候，全國都應該動起來，中央不會對於這個時候有所謂的大小眼之分，手心是肉、手背是肉，北部是人，南部也是人，大家應該是全員動起來做好防疫工作，才是正辦。

黃偉哲今天親自主持會議，並帶領各單位主管一起喊口號，「防蚊第一線，各區動起來！」「消滅病媒蚊，戰勝登革熱」，以提振士氣，他並要求各局處單位全力配合執行相關防疫工作，務必將病媒蚊阻絕於第一線。

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