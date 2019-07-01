金門統一發票有獎徵答不再「如雪片般飛來」 大家反而開心

2019-07-01 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣稅務局歡慶稅務節，今天首度以網路直播統一發票有獎徵答公開抽獎，由於徵答題目全在網路作業且採「1人1票」制，往年民眾使用明信片「如雪片般飛來」情形已不復見，但透過新的抽獎方式，大幅縮短時間，民眾中獎率也大幅提高，皆大歡喜。

縣府秘書長張忠民說，財政為庶政之母，隨著產業結構蛻變、兩岸之間的互動，衍生如跨境電商、關務問題，縣府已邀請各關務專家，與對岸對接協商解決；金門處於兩岸邊境，可扮演重要的角色，金門產業結構要改變，稅收才會增加。

他說，金門地方稅占去年歲入決算約3.6%，即4億379萬餘元，如加上統籌分配稅款等約有25億元。目前在局長翁自保帶領下，稅務資訊化及簡政便民是局裡重要工作；稅務局幫助民眾解決稅務問題，應以輔導為重，處罰為次。

稅務局代理局長翁自保說，稅務要資訊化，所以今年開始，統一發票網路有獎徵答不再受理民眾使用明信片，改採網路受理投件、答件，只要是籍設金門的縣民均可參加；結果，以往動輒2萬、3萬張明信片參加的盛況不再，且規定1人僅能填寫1次，最後符合資格是2400多人，大約是過去的1/10，且採取電腦隨選抽籤作業，結果很快就出爐。

縣稅務局慶祝稅務節，除「統一發票辦理網路有獎徵答抽獎」，還有「愛心辦稅‧愛的烘焙」、「開心稅月」等系列活動；為鼓勵民眾參與，在統一發票徵答獎項部分「加價又加量」，光是總獎額就從去年9萬6030增加到今年包括特號Dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器、頭獎JVC 48型FHD顯示器共183份獎品，價值16萬2918元；總計參加稅務節有獎徵答者有7445人，排除答案錯誤、登載資料不實及重複者，計有2463人可參加抽獎，平均13人就有1人有機會中獎。

得獎資訊可前往稅務局網站首頁公告、稅務局FB粉絲頁查閱，中獎者請於3日起至17日止於上班時間至稅務局洽領。

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