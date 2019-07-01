「國民中學太陽能水陸車競賽」 鳳西國中競速冠軍

2019-07-01 20:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市教育局舉辦「國民中學太陽能水陸車競賽」，今天公布優勝名單，參賽國中生運用現場材料，發揮創意製作炫酷造型的車輛，並以競速快者為獲勝，鳳西國中「夢想躍進隊」奪下競速冠軍。

「國民中學太陽能水陸車競賽」活動由高市教育局主辦、中山工商承辦、阿蓮國中協辦，今年共有22所國中、32隊、90位選手組隊報名參賽。

選手必須現場完成車輛製作，進行最佳人氣獎及創意造型獎選拔，重頭戲則在單敗淘汰賽，取前6名為優勝。選手除了設計自創風格的水陸車外，更要考慮車身本身的風阻及配重平衡，且全部以純手工製作，不能使用任何電動設備輔助。

競賽時需考量陽光、風速及故障排除等因素，駛經全長22公尺的軌道及水道，速度快者為勝，考驗選手的的反應與問題解決能力，是高難度的全方位競技挑戰。

教育局國中教育科長楊智雄表示，競賽結合國中自然與生活科技領域課程學習內容，尤其需運用機械原理設計車體齒輪及輪軸架構，並展現工藝製作技巧。中山工商校長林昭億說，該校購入太陽能軌道設備，也規劃包括太陽能車、氫能車製作等，期望學生透過「做中學、學中做」，相關設備亦開放給各國中共同學習，歡迎本市各校師生多加利用。

競賽由鳳西國中夢想躍進隊技藝高超奪下競速冠軍、亞軍青年國中青年一號隊、季軍國昌國中對不隊、殿軍國昌國中國昌衝衝衝隊、第5名阿蓮國中水陸小霸王隊及第6名阿蓮國中輕功水上飄隊，佳作為復華中學國中部青春無敵隊及鳳西國中飛向藍天隊，另最佳人氣獎及最佳造型獎皆由楠梓國中楠梓2隊獲得。

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