新竹傳承百年「竹塹餅」 竟是從肉粽研發來的！

2019-07-01 18:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市深受在地人與觀光客喜愛的竹塹餅原來是從肉粽研發來的！新竹市在地百年新復珍餅舖所賣的竹塹餅，原來是把肉粽的紅蔥頭、肥豬肉混和冬瓜糖混製而成，帶有肉香的竹塹餅，是傳承百年的好味道。

新竹市府產發處表示，新復珍商行民國前14年創立，創辦人吳張換女士當時僅20歲，並在城隍廟前設攤賣肉粽，她認為需開闢新產品才能使生意穩定，於是選擇大眾喜愛的糕餅。

吳張換後來想要增加糕餅的口感，便嘗試將肉粽餡料揉進糕餅內，就成了鹹甜口味交織的竹塹餅，也可以說竹塹餅的前身是一顆肉粽轉變而來的，這種兼具鬆脆、柔軟的肉餅，咬下的瞬間口腔內顯現各式特殊口感，鹹甜的口感好味道，就是伴隨著新竹人長大的味覺記憶。

如今新復珍在第4代總經理吳紘一帶領下，也讓新復珍商行產品多樣化，除最為人熟知的「竹塹餅」、「柴梳餅」外，也有口感特別的美祿柑等創意產品，更在每年中元節前後，會特別製作限量版水潤餅，更是很多信眾在中元節到城隍廟拜拜必買的供品。

新復珍總經理吳紘一表示，他雖是餅店第4代，但已接班25年，看到市長林智堅與市府團隊造訪，強調一定會維持廠房製程的整潔，維持百年餅店的招牌，因為這是曾祖母留下的珍貴資產，他也會努力培養接班人，繼續傳承竹塹餅的好味道。

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