驚！ 外木山挖路只蓋上木板 2人「犁田」

2019-07-01 15:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市外木山湖海路第二期電桿地下化及路燈移設工程，施工挖開路面凹槽，僅以簡易木板覆蓋，只有三角交通錐，造成2機車騎士摔車犛田受傷，基隆市副議長林沛祥今天現場會勘指出，外木山與大武崙沙灘每到夏天遊客多，包商不該草率行事，應釐清責任並賠償。

基隆市政府工務處公用事業科長顧勝璿說，這次挖了4處的路燈基座，且管線施工時挖破居民淺埋自來水管，只好暫放交通錐警示，現階段路面僅是假性修復，等到7月中旬台電管線完成，就可以全面刨鋪平整，此外，該工區週六週日不准進場，所以並不是不搶修，會即刻改善，過渡期做到盡量平整。

基隆大武崙沙灘是每到夏日吸引遊客前來必遊的戲水勝地，但日前開始在湖海路進行第二期電桿地下化及路燈移設工程，民眾抱怨不斷，林沛祥服務處2個月來持續溝通與追蹤，希望工程如期、如質施工，也讓民眾兼顧好的休憩品質。

林沛祥昨天上午辦理會勘，指6月30日因廠商施工，警示不夠，草草回填，造成2輛機車騎士犛田摔車受傷；現場會勘並發現，開挖的道路凹槽仍積水未退，現場以手指測量，道路的高低差至少5公分，只用簡易木板覆蓋，旁邊原本也沒有設警示三角錐，道安不夠完善。

會勘時，有民眾指出，外木山大武崙沙灘前，最近正進行工程，原本應該確實回填，鋪上瀝青，但廠商疑似便宜行事，最上一層只用沙子覆蓋。不但造成民眾摔車事件，工程施工，塵土飛揚，居民每天得洗車，抱怨連連，由於而正值暑假戲水旺季，林沛祥擔心遊客多，再有人受傷，除了要求市政府立即改善，還要嚴厲究責，相關責任的釐清，對於受傷的市民朋友善盡賠償的義務。

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