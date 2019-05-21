基隆外木山海上長泳26日登場 1499人參賽

2019-05-21 12:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年的外木山長泳活動將於5月26日登場，共有202隊、1499人報名參加，報名已截止，有民眾擔心昨天基隆北海岸降下大雨，可能會挾帶大量垃圾入海，對此，教育處表示，目前海面上狀況還不錯，會持續觀察中，週四也會先舉辦相關演練。

今年參賽選手中，最年長的84歲、最小的10歲，超過70歲者有36人；縣市中，以新北市59隊、431人居冠，其次為台北市51隊、414人，地主基隆則有34隊、253人；超過50人的隊伍有海興游泳協會、高雄西子灣早泳會兩支隊伍。

主辦單位表示，為保障所有泳客們的安全，相關防護措施相當周延，有請海巡調派4艘20噸快艇支援，並動員全市消防及救生單位人員近200人次投入安全維護工作，今年下水處加鋪塑膠草皮防滑，並加派警員維持下水秩序；外木山漁港安檢處、大武崙沙灘上岸處皆有設置救護站，並有3輛救護車待命。

教育處提醒參賽者，活動於26日上午7點30分舉行開幕式，從外木山澳礁岩區下水，沿著海岸游至大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺，參賽者應配戴大會發給的識別泳帽及救生安全器材，依泳帽顏色分梯次下水，因潮汐變化，所有參加者須於上午11點前上岸。

另外，往年外木山水域都會傳出水母螫人事件，教育處也提醒參賽者盡量著裝下水，下水前塗抹大會提供的凡士林，避免被螫傷。

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