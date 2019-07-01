我是你的眼！86歲兄照顧83歲障弟半世紀 妙妙姊讚暖流

2019-07-01 12:54

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣86歲長者蔡中茂，為照顧83歲身障胞弟蔡木火，不僅終身未娶，並放棄赴日攻讀博士，相依為命45年，手足情深故事感動不少人，縣長林姿妙今天到他們新的租屋處探視，同步啟動長照2.0，照顧2人生活起居。

蔡中茂擁有中國文化大學碩士學位，1974年錄取日本早稻田大學、明治大學博士班，出國前夕，從小患有聽語障礙的么弟蔡木火突然失明，由於其他兄弟已經辭世，蔡中茂決定留在台灣照顧弟弟，因不願拖累女友，不敢結婚，47歲那年辭去工作，成為專職照顧者。

蔡中茂兄弟原本在頭城租屋，租約到期後，昨天搬到蘇澳，新家是間5坪大的套房，縣府幫忙改善衛浴設備，裝設24小時緊急救援系統，提供長照2.0居家服務，週一到週六中午及晚上供餐。

林姿妙今天登門探視，致贈開飲機，兄弟倆滿意新家居住環境，蔡木火還幫林姿妙按摩答謝，蔡中茂在林姿妙陪同下，試用緊急救援系統，感謝縣府雪中送炭。

林姿妙說，蔡中茂、蔡木火兄友弟恭，是股社會暖流，縣府會妥善運用社福資源，善盡照顧之責；2人低收及生活津貼每月合計2萬2000餘元，套房租金5000元，縣府補助1000元。

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