供吃、供住1個月只收1萬2000元 中彰榮民之家夯

2019-04-29 16:08

〔記者林良哲／彰化報導〕每月只收1萬2000元！位於彰化市八卦山區的中彰榮民之家，目前釋出30個名額給一段民眾（安養型），每月只收1萬2000元，其住宿環境為單人套房，且擁有6公頃的綠地，一釋出就額滿，還有不少人「排隊」等候。

中彰榮民之家主任王正表示，榮民之家原本只收榮民，但為配合政府的長照政策，目前試辦一般民眾自費入住業務，初期規劃30個單人房，已有12位男性、8位女性入住，但只限於能日常生活能自理的「安養型」民眾。

由於價格比私人開設的長照中心便宜一半，釋出的30個名額早就額滿。王正說，不但價格優惠，而且園區種植許多花木，每週還安排各種活動，園區內還有雜貨店、理髮店、教堂、佛堂等設施，最重要的是，園區內附設醫療診所，有固定的醫生、護理師長駐，若需到醫院看診，每週安排2次專車接送。

一位住在彰化伸港的張姓阿嬤說，她是被兒子「騙」來這裡，剛開始時不適應，晚上還會哭著要回家，過了一陣子習慣了，在這裡也交了新朋友，每天泡茶、聊天，現在兒子叫她回家住幾天，她都不要。

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