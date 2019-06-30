廢站37年 花蓮舊林榮站首次有「火車回來」！

2019-06-30 20:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕搭過北迴、東線、南迴線自強號的民眾，對於車廂中間有「拱門」的DR3000型的柴聯車廂一點都不陌生，有30年歷史、編號「DR3051」的自強號柴聯客車廂，6年前在南迴線撞到土石流後報廢，經整修後送到花蓮鳳林鎮林榮里社區公園保存，社區公園前身是1982年廢站的舊林榮站，這也是舊林榮站廢站37年後第一次「有火車回來」，居民今天慎重地舉辦「火車回來了」歡迎會，車廂也勾起居民許許多多對鐵路的古早回憶！

100年前，日本人開闢花蓮往台東的窄軌東線鐵路，1918年在林榮設站，但1982年因為東線鐵路的軌距拓寬到1067公厘，台鐵新闢截彎取直路線，從壽豐溪底開鑿河底隧道，舊林榮站也因此廢棄。車站沒有了，就連台九線也在2012年改線，鐵公路都不再經過林榮；直到去年7月，才由新光集團出資在林榮社區東邊的兆豐農場新設「林榮新光車站」。

老家住林榮的花蓮高工退休老師邱榮華說，很多林榮子弟在小學畢業後升學，人生有3到6年時光每天搭車通學，匯聚點點滴滴的回憶，林榮站裁撤後，車站主體站房1988年也拆了，居民這才恍然「記憶中的車站消失了」，後來林榮愈來愈沒落，數十年來居民不免有「被時代遺棄」的感受，

幸虧當年林榮站沒全拆光，還剩下一棟日治時代迄今的木造倉庫，座落在林榮站舊址修建成的林榮社區公園旁邊。邱榮華說，3年前為了搶救即將被拆的老倉庫，居民團結在一起，爭取並獲得花蓮縣文化局評估指定為歷史建築，雖然包括鐵路局、文化局都沒有錢維修老倉庫，但居民仍然自力救濟，賣農產品慢慢存錢，許多熱心林榮人出錢出力，雖然步伐緩慢，但「火車回來了」啟動了第一步！

音樂老師陳嬥笙今天帶著她指導的壽豐國中合唱團學生，慶祝會演唱邱榮華老師作詞的客家歌曲「庄頭印象」組曲，社區林榮國小、隔壁西林社區也都準備表演節目，歡迎「火車回來了」，一輛報廢的整新柴聯車廂，竟引起社區居民熱烈歡迎，背後原來是居民對火車站濃濃的感情。

陳嬥笙回憶1960、70年代的林榮風景，她父親調到林榮派出所，陳嬥笙小時候常躲在車站的台車下面，一群小孩搶著撿拾工人鏟煤時，從台車掉落車底的煤渣，互嗆「這我的你不能搶」，回家整個頭都變黑黑的！她說，當時的假日還時有年輕人坐火車到林榮站，吱吱喳喳地提著野餐盒下車，經過派出所要去清水溪遊玩。

60多歲的林榮里民邱仁添說，清水溪（支亞干溪）旁礦區出產白雲石、滑石粉，都透過火車載運到工廠加工，他小時候喜歡用滑石粉在地上畫畫，車站的小花園就是童年的遊戲場。他還記得早期甘蔗都是坐牛車、後期用鐵牛車到火車站，再用人工把甘蔗搬運上火車到花蓮糖廠搾糖！

里民黃騰慶說，他小時候最喜歡偷拔火車上的甘蔗來吃，「常常被車長追著跑」！他說，沒想到長大後自己考上特考，到鐵路局一待31年，曾任6年的林榮站站務員，已退休的他也成為社區志工。他又說，能爭取到鐵路局送車廂給社區，代表「火車回來了」，大家都很開心、很感動！

鳳林鎮長蕭文龍說，林榮站廢站，站體拆除後原址變成社區公園，多年來設備老舊，鎮公所配合鐵路局捐贈車廂，將公園重新整理、並設置「月台」要讓遊客參觀車廂，目前公園最後一塊拼圖就是木造倉庫，社區也有許多熱心志工，共組「花蓮縣平林文化樂活藝創協進會」，公所將輔導社區爭取「地方創生」經費修繕木造倉庫，讓社區重新活起來。

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