桃市瓜王爭霸 這個大西瓜比紙片人還重

2019-06-30 16:56

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市農業局昨天舉辦「2019桃園蓮花季—西瓜評鑑促銷瓜王爭霸戰活動」，大園、觀音、新屋瓜農競爭激烈，觀音瓜農羅文宗的西瓜重達62.8台斤（約37.2公斤），勇奪超級大西瓜王，同為觀音瓜農粱修朗、溫朝良分別獲得大、小西瓜組的第一名，大園區的張圳南則獲得大西瓜特別獎。

市長鄭文燦致詞表示，大園區、新屋區及觀音區多屬排水良好的沙質土地，成為桃園西瓜盛產地，種植的西瓜不僅水分多、甜度高，屬於高品質西瓜，因此今天特別在蓮花季主會場辦理「西瓜評鑑促銷瓜王爭霸戰活動」，全市栽種西瓜的大園、觀音、新屋瓜農共95組參加大、小西瓜王評鑑，今年特別增加超級大西瓜組，由羅文宗種的大西瓜獲冠，歡迎到各大賣場多加選購優質的桃園西瓜。

鄭文燦說，「桃園蓮花季」已經成為觀音區的特色活動之一，期盼未來發展更多副品牌活動，在不同季節舉辦如：洛神花節、西瓜節、南瓜節等不同主題活動，促進地方農業及觀光發展，他同時提到，市府相當關心瓜農生計，針對今年5月17日豪雨災害現金核定救助本市農民外，也提供天然災害特別救濟資材補助，希望能減輕瓜農負擔。

瓜王爭霸戰超級大西瓜組第一名羅文宗獲，第二至五名得主分別為涂齊榮、涂昇敬、羅振豪及涂連緞妹等人；大西瓜頭獎梁修朗、二至三名分別為劉偉強、李榮文、袁奕斌、羅文宗、溫玉谷，特別獎張圳南；小西瓜首獎由溫朝良奪得，活動現場亦規劃果雕表演、西瓜彩繪、大師揮毫、西瓜冰沙、蓮花筆筒DIY活動、西瓜接力趣味競賽、農特產品展示販售及蔬菜義賣等精彩活動，並在評鑑成績揭曉頒獎後，將參賽西瓜分切供來賓品嚐，一同分享桃園西瓜的美味。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法