長榮要求簽罷工預告期 工會控擺明要讓團協破局

2019-06-30 14:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資昨原訂簽團體協約，罷工可望落幕，沒想到在短短3小時內宣告破局，跌破外界眼鏡。桃園市空服員職業工會理事廖以勤坦言，當初和董事長林寶水就6大訴求達成共識，沒想到簽定團體協約時，公司又提出許多新要求，包括飛安服勤獎金壓到2020年才生效，更要求工會設定罷工預告期，明確公布罷工起訖時間點、罷工糾察線範圍。廖以勤痛批，工會已退到無路可退，若還簽定這樣的契約，乾脆簽永久不罷工條款款算了，「長榮擺明就要破局，根本沒有要讓罷工落幕。」

桃空職工6名長榮會員昨與董事長林寶水提出的6大方案達成共識，包含參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議；飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500；BR198、BR108東京航線10月到3月共六個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜；每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃；人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔一席陪審委員，具發言表決權，以及一名現役空服員陪同當事人；給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

廖以勤表示，全體會員昨就這6大方案進行投票，但後來會員與長榮航空簽定團協時卻完全不是這麼一回事。公司在團協增訂許多從未見過的條文，例如飛安服勤獎金要到2020年才生效，還新增罷工預告期，表示和平爭議時間過後若要發動罷工，須告知確切罷工開始、結束時間、糾察線設立範圍，以及發還護照的作業時間，但工會認為，當初這些都不在會員投票項目內，無法簽下這樣的團體協約。

此外，公司也未提秋後算帳細項，但也不同意工會所提的取消5月8日公司發布因應罷工危機的「三不公告」，包含暫停年終獎金、年度調薪、停止優待票等，恢復參與罷工會員的權益至罷工前狀態，同時不追究在罷工18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任。

廖以勤痛批，工會都已願意簽下和平協議，表示三年內不罷工，公司還要求工會簽定罷工預告期，且罷工預告期制度須走立法程序，怎麼會是簽定在團體協約內？公司乾脆要工會簽定永久不罷工條款，這對工會來說已經是屈辱條款，工會連錢都不爭了，只想爭一條讓空服員安全回家的路。

廖以勤也表示，過去與工會對談的層級都是總經理，但昨天簽定團協代表是空服本部副總陸玉娟，當工會問及秋後算帳細項，副總陸玉娟表示未被授權，拒絕回應，一律由律師回答。

廖以勤說，希望長榮航空7月2日前可以有誠意將團體協約版本先傳給律師，讓工會盡快進行討論，不要等到了談判桌才發現跟原本彈得不一樣。

長榮航空發言人陳耀銘表示，自己不在現場，所以無法代替董事長發言，但是據他了解，董事長並未和工會在秋後算帳達成共識，雙方溝通可能在認知上有誤差，而工會所提的團協內容也和長榮航空認知的有出入，長榮航空將在明天記者會上一併說明。

針對18名擅離職守的18名空服員，廖以勤表示，當天的情況是這18名組員報到時間是下午2點5分左右，並完成簡報，也已搭交通車進到機場，下午2點半在機場外就收到工會罷工簡訊，當時座艙長直接連絡公司說有18名組員要開始罷工，請組員直接離開，但18名空服員堅持要等到下午4點後才罷工，因此到4點01分進入候機室才跟地勤說要退關、加入罷工，完全合法。廖以勤也說，雖然罷工海報是寫下午4點後報到勤務一律停止，但照理來說，工會宣布的罷工時間是下午4點，因此只要4點以後組員就能停止提供勞務，並無違法。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法