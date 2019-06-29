從會員過半取得協商權到罷工 桃空職工罷工大事記

2019-06-29 17:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會下午3點37分宣布接受昨日帶回來的6大方案，過半數長榮空服員投票同意停止罷工，這場台灣航空史上歷時最長、受影響旅客數最多的罷工行動歷經10天終於落幕，大事紀整理如下：

˙桃園市空服員職業工會105年6月24日，針對中華航空發起罷工行動，當時訴求被全盤接受獲空前勝利後，陸續有許多長榮空服員加入桃空職工。

˙106年3月27日加入桃空職工的長榮空服員人數，占整體空服員人數過半，正式具有團體協商權後，雙方於4月20日進行首次團體協商會議，當時所有團體協商訴求總計達19條。

˙隨後陸續舉辦多次會議，在107年11月29日舉辦第20次團體協商會議後，由於禁搭便車條款一直無法達成共識，桃空職工就以禁搭便車為工會行使團結權關鍵為由，於此次會議中，提出無繼續協商之必要，關閉團體協約協商會議，後續就提出勞資爭議。

˙108年3月5日雙方在桃園市勞動局主持下，進行首次勞資爭議調解會，針對工時、工資、管理事項改善等11項訴求進行調解，其中有6項與薪資福利相關、4項與公司管理權相關、1項為違約罰則，桃空職工在會議中臨時增加要求勞工董事參與公司治理的調解主張。會議中，長榮航空已釋出善意，願意持續逐條討論優化航班派遣方式、提出下次調解會給予與會代表會務假等。

˙108年4月9日針對12項訴求進行第2次勞資爭議調解，此次調解會中，雙方針對桃空職工認為較辛勞航班、提高日支費、調整懲戒申覆制度、增加勞工董事等議題進行討論。會中針對桃空職工提比照華航日支費每小時5美金訴求，長榮航空強調，空服員平均每頓餐費約台幣1600元至2000元，每月平均支領超過2萬元，如果有不足其用餐的航點，願意和桃空職工個別討論；但雙方經過4個多小時的協調仍未達成共識。

˙108年4月17日雙方進行第3次調解，針對桃空職工最關心的禁搭便車、提高日支費、改善空服員認為較辛勞航班等議題進行討論，桃空職工認為對案與工會的認知差距過大，拒絕主管機關召開第4次調解會之建議，最終調解確定不成立。

˙108年4月19日桃空職工召開會員代表大會，會中通過即將啟動罷工投票決議，5月13日至6月6日啟動罷工投票，設下全體會員過半同意、長榮空服員同意率達80%雙重門檻，皆達到後續才會發動罷工。

˙108年5月24日重啟協商，雖然罷工投票繼續，不過雙方仍再次進行協商，但因協商會議前，因是否開放媒體進場採訪及直播議題，雙方鬧不愉快，協商會議一度可能流局。不過晚間雙方仍有進行協商，但因時間關係，桃空職工僅聽完資方講述4項對案，未作任何討論，該場協商未有任何進展。

˙108年5月29日第2次重啟協商會議，長榮完整講述8大訴求對案後，雙方仍無任何共識，甚至針對直播議題雙方互相指責，最終協商仍破局。

˙108年6月6日罷工投票結果出爐，全體會員同意票共4038張、不同意106張、無效票16張，其中，長榮會員同意票為2949張、不同意票100張、無效票6張。工會全體會員同意票數過半、長榮會員同意票數已超過80%，雙門檻已達標，桃空職工正式取得合法罷工權。

˙108年6月20日雙方進行第3次重啟協商會議，會議中針對第一項日支費及禁搭便車訴求討論未果後，桃空職工現場宣布當日下午4點開始罷工，並赴桃園南崁長榮航運大樓外集結，拉起罷工糾察線。

˙108年6月21日長榮航空認為工會訴求項目中的「勞工董事」，依法應不屬勞資爭議事項，赴台北地方法院遞狀，向工會提出請求非法罷工損害賠償，1天求償3400萬；部分內勤員工則因罷工首日，桃空職工於公司大門集結無法出入，赴桃園市地方法院，控告桃空職工妨礙自由、強制罪。桃空職工當天已有1400名空服員加入罷工，並曝光未來10天罷工輪班表。

˙108年6月22日勞資雙方曾私下秘密碰面，對8項訴求交換意見，但雙方互信不足，連會議記錄都不願簽字。當日工會收取三寶（護照、台胞證、工作證）已達1900份，長榮則透露不少會員委託公司代為領取三寶。交通部長今日返台重申應有罷工預告期；勞動部長許銘春到南崁為空服員打氣。

˙108年6月23日逾半數長榮會員繳交三寶，長榮則提出經法院民間公證人認證的委託書，向桃空職工要求取回空服員的三寶遭拒。交通部也拋罷工授權期議題。

˙108年6月24日長榮股東會上，總經理孫嘉明宣布招募兩百空服員並首度招募男性，連講3次禁搭便車、勞工董事不可能讓步，並宣布發放2萬2000元年中獎金，罷工空服員也有份。桃空職工指控15名空服員因要參加罷工被困海外。

˙108年6月25日長榮召開記者會指控工會扣押護照，並發文外交部詢問能否協助申辦護照。桃空職工態度明顯放軟，鬆口禁搭便車、日支費、勞工董事等訴求都可談。

˙108年6月26日長榮航空委託律師事務所協助組員辦理新護照，限時4小時申辦，有逾200位空服員申請。工會宣布隔天提出白紙黑字的新版對案給公司，呼籲公司要協商。

˙108年6月27日桃空職工宣布原要求9條航線改過夜班，退為可接受東京、北京航線增加過夜月份；勞工董事、禁搭便車、日支費調高至150元都不再堅持，可接受長榮航空部分方案。長榮航空替空姐向桃空職工領三寶遭拒，律師下午赴警局蘆竹分局南崁派出所，對桃空職工提出違反護照條例罪告訴。

˙108年6月28日長榮航空董事長林寶水與桃空職工5位代表見面後，工會帶回6大新版方案，並於晚間10點隔日中午12點，交由空服員投票決定，是否願意接受此方案。

˙108年6月29日經過14小時馬拉松式會員投票決議，下午3點37分宣布接受結果為同意接受方案，後續與長榮航空赴桃園市政府協商，準備簽定團體協約。長榮航空表示，航班最慢7月底前就會完全恢復正常。

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