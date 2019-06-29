運輸業3年3罷工變「常客」？王國材不擔心：民眾會看訴求

2019-06-29 17:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今天下午4點30分召開第11次罷工應變會議，總結這次罷工行動應變，對於航空業3年3次罷工，會不會擔心未來交通運輸業成為罷工常客？交通部政務次長王國材說，從這幾次罷工可以看見台灣民眾已經越來越成熟，像2016年華航空服員罷工時，輿論一面倒向空服員，認為空服員都是對的，華航被罵得很慘；而從這次長榮空服員罷工，可以看見民眾會更理性去看待勞資雙方訴求與回應，判斷誰對誰錯、講的話有沒有道理等，這對國家來說是好事情。

交通部昨天召開第10次應變會議後，王國材當時說，國父革命失敗10次，第11次才成功，交通部希望下次（應變會議）就能成功。他今天說，沒想到昨天只是開玩笑，結果真的就講對了。

被問到現在長榮勞資雙方尚未簽訂團體協約，是否擔心罷工落幕還有變數？長榮航班何時能恢復正常？王國材說，雖然秋後算帳定義還需要討論，不過，這部分勞動部跟地方勞動局都會介入，應該不至於會有問題；航班方面，罷工落幕後空服員會慢慢回去，不過交通部應變計畫已經做到7月10日，有充分時間讓長榮可以陸續恢復航班。

今年陸續遇到華航機師、長榮空服員罷工，但長榮航空應變上，感覺較華航處理得更好？王國材說，交通部於華航機師罷工時，兼負勞資協商跟疏運應變，機師工會罷工的時候，他人幾乎困在協商會場；這次有完善分工，交通部投入應變計畫的人力也較上次多，每個航班都盯，所以旅客處理得還算不錯，罷工後面幾天，旅客到機場要辦簽轉等，都可隨到隨辦理，沒有旅客排隊。

至於3年3次罷工，是否擔憂未來運輸業會成為罷工常客？王國材說，現在要罷工，民眾都會去看他們的訴求有沒有合理，沒有合理性，民眾是不會接受的，這也讓台灣工運活動能有更多民眾理性監督，不擔心未來交通事業會變成罷工常客。

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