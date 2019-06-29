客運司機缺工嚴重交通部辦徵才 最高90K以上獎補

2019-06-29 13:10

〔記者許國楨／台中報導〕因應工時新規定，為解決客運司機缺工問題，台中區監理所今天舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，現場共14家客運業者，提供約500個駕駛員職缺，交通部長林佳龍表示，公路總局媒合轉介提出獎勵措施，一位駕駛員最高有9萬元的獎補，希藉此解決缺工問題，提供民眾更安全的大眾運輸環境。

今天的活動在國光客運台中轉運站舉辦，現場來了超過400位民眾與客運公司面談媒合，公路總局局長陳彥伯表示，以往活動著重於攬才，難以促使駕駛員久任，成效確實不如預期，此次在「攬才、育才、留才」三原則下，推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。

而該方案與之前最大不同之處，在於對育才與留才的重視，在育才方面，對不同轉職對象取得職業大客車駕駛資格之需求，分別提供小客車進升大客車補助駕駛訓練費用，大貨車升大客車者的補助，受訓者於受訓期間與業者共同提供相當於基本工資的生活費用津貼。

另外，留才久任部分，為鼓勵轉任司機穩定服務，對於任職滿6個月者再加發獎勵金，希望藉由這些鼓勵措施協助客運業者有效招募到相當司機人力補充，而本場是全國性大客車徵才活動七場次的首場，接下來將陸續在北部及南部舉行，歡迎民眾踴躍投入大客車駕駛工作。

出席活動的交通部長林佳龍則表示，客運公司承載公共運輸的責任，但一例一休後駕駛員缺工，難免因過勞甚至發生一些事故，要根本解決還是要有足夠質量的駕駛員，但即便很多客運公司努力徵才，但駕駛員的工作辛苦，壓力大導致徵才不如預期。

最近有一家貨運公司結束營業，公路總局順勢媒合這些大貨車駕駛轉業大客車，同時也針對一般有意願民眾提出獎勵措施，將補助職業大客車駕照訓練費、訓練期間生活費，任職滿6個月工作獎金，一位駕駛員最高有9萬元的獎補，希望藉此解決缺工問題，同時提供民眾更安全的大眾運輸環境。

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