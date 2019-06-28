人美心更美 林心如呼籲捐零錢助瑪利亞擴園建校

2019-06-28 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不老女神林心如化身為愛心大使，今天為瑪利亞基金會募款興建「極重多障服務大樓」擴園建校，出席瑪利亞與知名連鎖茶飲合作設置「把愛串一塊」零錢箱活動，呼籲零錢捐款，也鼓勵共同出席的腦性麻痺的3歲小恩與極重度多重障礙4歲小俞，該大樓位於水湳經貿園區旁，本月中旬舉行動土典禮，副總統陳建仁也參加儀式，瑪利亞指大樓經費將近二億四千萬，現在還有七千萬缺口，盼各界共襄盛舉。

林心如說，當媽媽後深知媽媽照顧孩子的辛苦，看到身心障礙的孩子尤其特別心疼，她呼籲大家「買一杯飲料，順手將零錢化為小小愛心投入零錢箱中，積沙成塔，幫助更多需要幫助的孩子。

日前和林心如拍過零錢箱宣傳照的啟智學園小恩、小俞與林心相見歡，小恩是極重度腦性麻痺，小俞有極重度多重障礙併發唇顎裂，腦部發展遲緩、無法站立行走、無口語能力，兩人初到啟智學園早療時都有吞嚥困難，小恩甚至需要用胃造口才能進食，而小俞則是連喝奶都是大問題，喝一口嗆三口。

小恩、小俞透過專業復健課程、配合固定作息，來到學園半年多，現在可以輔助以口進食，更化身美食專家，吃飯成為她們最開心的時刻，雖然無法言語，現在也都能用溝通輔具來表達她們的喜好。

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