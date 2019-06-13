為嘉市腦麻爭取永久家園 嘉鳳獅子會一週募款50萬元

2019-06-13 20:15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市腦性麻痺協會籌募經費興建永久家園，腦麻鬥士黃乃輝今到嘉義市參訪、替腦麻兒加油打氣；嘉義市嘉鳳獅子會響應「腦麻愛心磚，真愛永流傳」活動，募集50萬元捐贈給腦麻協會，22日在授證及新卸任會長交接典禮時，還將替腦麻協會募款、目標200萬元。

54歲的黃乃輝從小被父母遺棄，在醫療、求學過程困難重重，但他努力從不放棄，還賣花、賣彩券並做公益幫助人，他今天與昔日就讀建國高中補校時，當時的校長、前嘉義市副市長李錫津相見歡。

黃乃輝說，台灣自詡為溫暖的國家、有無障礙設施，但民眾的內心也要「無障礙」，希望社會各界獻愛、協助籌蓋腦麻永久家園，替腦麻兒的家長減輕負擔。

嘉鳳獅子會長謝欣容將卸任，將接任會長的李素如表示，為響應腦麻愛心磚活動，本週號召獅姊捐款，約一週時間就募集50塊愛心磚、一磚一萬元，22日下午6點半在耐斯王子大飯店舉辦「腦麻愛心磚慈善晚會」，希望能達到募款目標。

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