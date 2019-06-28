漲不成！中華大學、樹人醫專擬漲學雜費 教育部不同意

2019-06-28 20:02

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天召開「108學年度大專校院學雜費審議小組會議」，針對中華大學和樹人醫護管理專科學校，提出擬在108學年度調漲學雜費申請案，進行逐案討論，審查結果為「不同意」2校申請調漲學雜費。

教育部表示，有關學雜費審議，教育部依「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，邀集企業代表1人、學者專家5人、學生代表4人、教師代表1人、家長代表1人及本部代表3人，共15人組成學雜費審議小組，依相關指標進行審議，針對大專校院學雜費擬調漲，除了學校財務、助學及辦學綜合成效等各項指標均符合辦法規定之外，學校提出的助學計畫是否完善、校內溝通程序是否充分，以及經費是否投入提升學生的學習品質等，也均為會議的審查重點，如這些重點項目未能落實，就不得調整學雜費。

會議決定不同意中華大學漲學雜費，小組審查後認為，中華大學主要支用計畫不完善，支用項目以校園修繕為主，非直接用於學生及教學品質之提升；研議公開程序部分，學校審議小組組成和運作機制不明確，無法確認審議過程是否依校內程序辦理；資訊公開部分，研議過程相關會議資料未充分公開揭露；此外，校方召開公聽會時程，未讓學生有充裕時間表達意見，又無提供學生整體意向調查；學校所提助學計畫的「查核機制」，內涵僅為執行規劃，並非查核機制，無法確認執行後之預計受益學生數及目標值。

會議也不同意樹人醫護管理專科學校調漲學雜費，小組審查認為該校的支用計畫不完善，支用項目之一為提升教職員工薪資待遇，但未見教職員薪資結構資訊，且未明確說明薪資調幅、標準、金額、人數等，另增加學生獎助學金之運用與具體策略未臻明確；在研議公開程序部分，學校未依校內程序辦理，另未充分回應學生意見；而學校所提助學計畫「查核機制」內涵，也僅為執行規劃，並非查核機制，無法確認執行後之預計受益學生數及目標值。

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