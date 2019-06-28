首次結合軍艦！ 台南「遇艦泰迪熊」好療癒

2019-06-28 16:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南安平港的定情碼頭德陽艦園區，今年首度與精典泰迪熊跨界合作取得獨家授權推出「遇艦泰迪熊－航行世界之旅」特展，今（28）日市長黃偉哲站台宣傳，邀各地「熊迷」來遊玩。

德陽艦將打造成為泰迪熊主題博物館，軍艦甲板上除了設置有高達300公分的巨型水手服泰迪熊，各動線及艙間還設置10種泰迪熊主題情境場域，空間超級療癒，也讓充滿陽剛氣息的軍艦增添可愛氣息，瞬間變身成泰迪熊迷的夢幻天堂，將展至2020年3月1日。

黃偉哲表示，德陽艦是艘有歷史的戰爭英雄，捍衛台海28年了，而泰迪熊就是我們的療癒英雄，在現在社會壓力都很大，很需要療癒一下，所以「當戰爭英雄遇見泰迪熊」，這個相見歡是滿好的活動，小朋友看完德陽艦博物館歷史之外，也有喜歡泰迪熊寶寶，兩個元素做最好的結合。

精典泰迪公司總經理謝兆翰表示，這次是泰迪熊全球首次與軍艦結合，為了迎接泰迪熊到來，德陽艦園區內外特別重新妝點，以「航行世界」發想，讓前往參觀的民眾能融入泰迪熊的生活世界。

園區現場除了可供觸摸的玩偶外，也展示典藏的限量熊，配合德陽艦的海軍情境，還有穿著水手服及海軍軍服的超萌泰迪熊與民眾面對面，各式各樣的泰迪熊娃娃換上不同裝扮讓粉絲拍到手軟！

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