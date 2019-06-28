民團：雙親分居4個月是探視黃金期 1年後孩子意願僅剩1/3

2019-06-28 13:29

［記者楊政郡／台中報導］離婚又沒與孩子同住的爸爸，暑假到了你們想看看孩子嗎？現代婦女基金會為這些爸爸開了一扇門，據該會統計，雙親分居後4個月是探視黃金期，12個月後孩子的意願僅剩3分之1。

現代婦女基金會28日上午在台中地院召開記者會，該會執行長范國勇、中院家事中心督導謝明芳、台中地院家事法庭涂秀玲庭長、台中市家暴中心主任侯淑茹等來賓，一起呼籲離異雙親「把握探視黃金期、建構探視好品質」。

該基金會指出，父母離婚孩子最可憐！近日某童星離異父母及雙方家人的爭議，全都上了新聞版面，夫妻戰爭常是8點檔肥皂劇情節，但更是影響孩子身心發展的重要大事。

5年來該基金會中院家事服務中心，統計服務4770案例提出研究報告，有3分之1涉及未成年子女問題，發現離婚後未與孩子同住的一方，必須盡早展開探視，孩子被探視意願會較高，探視的品質也最好。

分居超過12個月以上，孩子被探視的意願只剩下36.1%，探視的品質會降低，甚至出現不歡而散。

該基金會指出，夫妻分居初期，談到對方都是憤怒與指責，全心放在打官司對自己最有利，也會刁難不讓「對方」和子女見面。然越晚處理探視議題，除了大人間彼此對立更明顯，孩子也會因為感受到同住方的排斥，或是想迴避父、母發生衝突的場合，更會出現抗拒與未同住方見面。

另外，要營造良好探視品質，該基金會建議分居父母「三要三不」的原則。「要準備」要提前規劃且預告孩子何時要見面。需要孩子樂意參與，讓孩子跟大人享受相處的過程。後續探視「要持續」進行、有頻率，讓孩子可掌握時間安排、學習做自己的主人。父母「要用心」，用心陪孩子、打造親子回憶，不能心不在焉。

而三不，父母做到「不利用、不打擾、不吵架」。雙方不應利用孩子做為傳聲筒，讓孩子單純與對方相處。不要刻意探詢與追蹤相處行程，不打擾孩子跟另一方的互動時光；更重要的是不吵架，在孩子面前好好說話，不要發生爭吵。

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