PS女孩火辣宣導 酒駕吊銷駕照如同「三振出局」！

警方結合中信兄弟象Passion Sisters超萌啦啦隊女孩共同宣導。（記者許國楨翻攝）

2019-06-28 08:17

〔記者許國楨／台中報導〕酒駕新法即將在7月1日上路，台中市第五分局選在轄內洲際棒球場，並結合中信兄弟象啦啦隊舉辦另類交通宣導拍照活動，吸引更多民眾聚焦，以廣為宣傳酒駕不可再犯，三犯3倍罰，希運用棒球賽活動宣導，同時藉此告知民眾酒駕吊銷駕照如同「三振出局」，不得再駕車。

分局長郭士傑指出，7月1日酒駕處罰新法上路重點為，機車初次酒駕罰1萬5000到9萬，汽車提高為3萬到12萬。5年內第二次酒駕累犯就處以最高罰鍰，機車9萬、汽車12萬，第三次以上按次加罰9萬；酒駕拒測提高到18萬，5年內第二次後每次加重18萬元。

除了罰鍰之外，機車初犯吊扣駕照1年、汽車吊扣2年，附載未滿12歲兒童或者肇事致人受傷，吊扣駕照2到4年；另針對酒駕肇事致人重傷或死亡案，將可沒入車輛；另也增設酒駕同車共責對乘客之處罰規定，對於年滿18歲的同車乘客，可罰600元至3000元罰鍰，但排除年紀太長、心智障礙、或搭乘計程車、公車等運輸業乘客的處罰。

而該分局以結合地區特性方式，擇定洲際棒球場舉行職棒例行賽作為宣導地點，最近由副分局長楊明哲率隊並結合主場中信兄弟象Passion Sisters超萌啦啦隊女孩共同宣導，當散發青春活潑氣息的PS女孩出場亮相時，球迷頓時爭相圍觀，吸引更多民眾注目，發揮宣傳酒駕新法之效。

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