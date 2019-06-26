女遭撞又被輾 熱心老闆娘意外救到女兒

2019-06-26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區昨晨發生肇逃案，32歲林姓女子被撞重傷，14小時後民眾見警方在鼎力陸橋下逮人，查獲肇逃的39歲古姓男子，他躲在車內休息被警發現，押下車時步行搖晃，古男堅稱酒測值0否認酒駕，車內已無酒氣，因人還在恍神無法偵訊，是否毒駕？檢警除酒測外，也依規定採尿液送驗。

肇逃男躲陸橋下被逮

林女昨晨3點40分步行至復興、八德路口斑馬線時，被古男駕駛休旅車左轉追撞，林女被撞飛5公尺左右，倒臥在馬路上，古男下車觀望了一下，竟未通報救護車救人，冷血地將林女掉落的背包往路旁移動一下，即上車大迴轉後加速逃逸，全程被路人目擊，並記下肇逃車輛外型特徵。

此時，後方計程車疑未注意前方狀況，煞車不及又輾壓林女，身體被壓在底盤下動彈不得，林母在車禍地點附近經營小吃店，聽到急煞聲跑到現場協助，才得知竟是女兒被撞，情緒激動哭喊「快救我女兒」，懇求路人伸援搬車，警方獲報趕到，共4人合力抬起車輛，林母用力並小心翼翼將女兒自車底拖出。

4好心路人抬車救人

古男肇逃後先將休旅車開到民生路停車，再搭計程車離開，數小時後又回去開車，疑因精神狀態不佳，又開到鼎力陸橋下休息，被警方追緝到案。古男精神不濟，逃逸14小時，酒測後將往前推估是否酒駕，若查無，一併採尿送驗追究毒駕刑責。

林女多處挫傷、骨折，送醫急救，目前還在加護病房觀察、治療。

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