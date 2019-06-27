冠軍筍農教挑筍「出青」不宜涼拌 煮湯好喝

2019-06-27 19:18

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市舉辦第二屆綠竹筍品質評鑑比賽，北市各區共有118位筍農挑戰，最終由木柵區的筍農周鏵鎯獲得冠軍，大安區農會謝忠夫則是贏得甜筍王的稱號，其他還有亞軍、季軍、優良獎等獎項。冠軍筍農周鏵鎯表示，要種出好吃的綠竹筍最重要的是用心栽培，大半夜就得去挖竹筍，這時間挖的才好吃，民眾購買綠竹筍，可看筍尖的部分是否有「出青」，有的話就會略帶苦味。

台北市產發局表示，參加比賽的綠竹筍除通過農藥殘留外，評鑑中還需使用硬度計、錘度計測量柔嫩度及甜度，品質、甜度都在水準之上，辦理比賽能提升綠竹筍品質，更能讓綠竹筍農增加交流。

種植綠竹筍42年的周鏵鎯指出，去年他參加首屆綠竹筍品質評鑑比賽但僅獲得亞軍，今年捲土重來終於獲得冠軍，他認為種出好吃的綠竹筍最重要的是用心栽培、細心呵護，他每天都凌晨挖綠竹筍，這時的竹筍挖出來才好吃。

周鏵鎯也說，民眾購買綠竹筍，可看筍尖的部分是否有「出青」，看起來會有綠綠的一節，有的話就會略帶苦味，較不適合做涼拌，但煮湯仍好喝。至於目前綠竹筍價格，周說，現在綠竹筍每台斤130至150元。

產發局指出，綠竹筍產季為6到9月，現在是品嚐的最佳時機，假日可在花博農民市集購買，平日則是在木柵農會門口能夠買到當天現採的綠竹筍，自7月13日至9月1日，每周末假日在花博農民市集購買滿1200元，即可兌換綠竹筍寶寶玩偶。

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