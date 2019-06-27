長榮罷工鬧消費糾紛 宜縣籲播1950專線

2019-06-27 14:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］長榮罷工持續延燒，消費爭議越來越多，宜蘭縣議員楊弘旻今召開記者會，他表示，近期接到不少民眾投訴，抱怨長榮罷工後轉運安排消極，還引發不少消費糾紛，建議縣府消保官應成立統一諮詢窗口；消保官王雅琳回應，如民眾遇到類似情事，可撥打1950專線，或上行政院消費者保護會網站申訴，縣府會全力協助。

楊弘旻指出，長榮罷工後，他接獲不少民眾怒氣沖沖的抱怨電話，各種情況的消費爭議都有，他認為，民眾的力量渺小，無法單獨對抗長榮如此龐大的公司，政府有必要為民眾爭取權利，因此他建議，縣府消保官應成立統一專責窗口，為縣民提供服務、伸張正義。

王雅琳說，縣府非常重視縣民的消費者權益，消費者如想對業者提出申訴，縣府一定全力協助，長榮罷工是全國性議題，行政院消保會跟交通部都有召開緊急應變小組，相關處理方式，可分為2個部分，跟團的民眾，旅行社必須協助更改航班，如果還是沒辦法成行，旅行社就要扣掉行政與必要費用，退費給消費者，旅行業者損失也可向航空公司求償。

王雅琳指出，至於個人機票的部分，長榮有設立專區，消費者有空可上網退票，如果還有任何消費爭議的問題，縣民可在行政院消費者保護會網站上申訴，年紀較大不會上網的民眾，也可撥打1950專線，尋求協助。

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