包種茶出征歐洲奪3星 「白青長」驚豔米其林大廚

2019-06-27 14:06

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市坪林區的「白青長茶作坊」參加「食品界米其林」之稱的iTQi比利時國際風味暨品質評鑑，連續3年獲得3星頂級風味殊榮並另外授予水晶美味獎章。第五代經營人白俊育及弟弟白順揚到場領獎，他們表示，這幾年受到氣候的影響，製茶環境更艱難，但仍堅持將每一杯茶做到最好，征服歐洲米其林主廚們。

這次獲獎的產品是文山包種茶，全白的包裝上以綠色的「白青長茶作坊」印在上頭，白俊育介紹，兄弟兩人學著作品牌決定以爸爸的名字命名，「白」是家族的姓也是代表，「青」是指用青心烏龍制作的包種茶，又為輕發酵茶有著密綠色的茶湯，而「長」是包種茶的長條索狀的外觀樣貌。

他也說，很高興能夠將坪林著名的包種茶與爸爸名字一同在國際上舞台曝光，這也是回來承接茶園之前沒有想過的，連續3年獲得3星獎殊榮，努力把每一杯茶做到最好。

比利時國際風味品質評鑑所每年集結包括米其林、頂尖廚師及歐洲美食專業人士，為來自全球上千件產品評審認證，評鑑採盲測形式，過程中評委僅能在食品或飲品原貌狀態下，針對外觀、香氣、口感、質地等條件給分，頒發的風味絕佳認證獎章分為1至3星等，最高是3星等，代表美味堪稱極品。

新北農業局表示，市府也持續輔導在地農二代提升技術，與產區農會合作廣辦各項製茶技術競賽，透過賽會讓新一代茶師們有更多交流機會。

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