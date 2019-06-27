分享生命歷程 八仙塵爆傷友迎向新人生

2019-06-27 12:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕2015年6月27日八仙樂園發生粉塵爆炸事件，造成15死471傷的悲劇。今天剛好屆滿4週年，新北市立聯合醫院舉辦「浴火鳳凰 迎向未來祝福茶會」，邀請30餘位八仙塵爆傷者分享生命歷程，展現堅強的意志力，場面溫馨感人。

新北市長侯友宜及財團法人賑災基金會董事長張景森到場給予祝福，對於傷者努力復健、重返社會的辛苦點滴，給予加油打氣。

傷者賴思妤把治療過程、復健點滴以及身體恢復後，重拾最愛的樂器表演雙簧，這些辛苦片段拍攝成影片，分享給所有傷者及家屬，希望讓更多人感受到「滿滿的正能量」。

傷者林佩璇在塵爆發生時，歷經腦傷及行動不便，需要家人長期照顧，但經過長時間復健、雷射與高壓氧治療，逐漸恢復到溝通無礙的程度。

侯友宜表示，新北市立聯合醫院在2016年6月集結各單位的資源、人力，配合先進醫療設備及專業醫療人員，設立「燒燙傷復健暨急性後期照護中心」，共服務234位八仙塵爆傷友。

新北市立聯合醫院指出，燒燙傷照護中心提供整形外科與復健門診達2897人次、心理評估及治療1912人次、雷射疤痕治療1271人次的服務。透過身心復健及疤痕治療，改善傷後疤痕增生及關節攣縮情形。總計3年來約有8成傷友陸續回歸職場或學校，各自為人生新的階段而努力。

衛生局長陳潤秋表示，事件發生至今屆滿4年，雖然多數傷者復健治療已告一段落，但目前仍有47位有復健及疤痕治療的需求，希望各界給予傷友更多鼓勵與祝福。

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