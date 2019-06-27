金山小白鶴結善果 清水濕地荷花盛放到9月

2019-06-27 12:00

〔記者林欣漢／新北報導〕曾滯留台灣513天的金山小白鶴，為當地帶來友善耕作、無毒農業觀念，即使小白鶴已經離開3年了，小白鶴的好友、老農黃正俊仍然持續堅持友善耕作，不施用農藥、化肥、除草劑，徒手撿拾福壽螺，現在他的農地正是荷花盛放時期，到9月底都是花期，每到假日都湧入人潮賞花。

金山小白鶴於2014年12月被發現迷途降落在金山清水濕地，滯留513天直到2016年5月離去，這位來自6000公里外的西伯利亞嬌客，只在黃正俊的荷花田覓食、休憩，喚醒台灣對生態保育的重視，當時為了讓小鶴吃得健康，黃正俊與當地農友願意參與無毒農業、友善耕作，因為沒用農藥，連當地消失20多年的螢火蟲也重新現蹤。

即使小白鶴已經離開3年了，小白鶴旋風持續在金山開花結果，黃正俊與當地農友仍然以友善耕作方式管理田區，不施用化學肥料與不灑農藥、除草劑，撿拾福壽螺，新北市農業局長李玟表示，友善耕作最初是以清水農地為核心區，目前面積已從一開始的3公頃、2名農友，擴增到191.5公頃、197名農友加入，努力已經看見成果，希望帶動更多農友加入友善耕作行列，種植蓮花、茭白筍、甘藷等作物，落實無毒農業。

新北市農業局表示，清水濕地位於磺溪出海口與清水溪交匯處的河口農地，是候鳥遷徙路線的中繼站，水質清淨，荷花隨風搖曳、花姿綽約，因為沒噴灑農藥，荷花全株皆可利用，蓮藕是涼拌或燉煮湯品的材料，蓮子是甜點聖品，成熟的荷葉可用來包覆食材，蓮蓬可以做為花藝插花材料，花與嫩葉乾燥後可以泡茶飲用，香氣撲鼻。

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