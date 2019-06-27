1週天氣1句話總結 未下雨時悶熱、午後慎防劇烈降水

2019-06-27 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕今晨持續有對流雲系移入，為南部地區帶來局部陣雨，氣象專家吳德榮表示，鋒面雖已遠離，但在太平洋高壓偏弱的情況下，西南氣流持續輸送水氣來台，今起至下週大氣都很不穩定，持續有劇烈天氣發生之機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天台灣附近低層水氣不少，大氣不穩定度仍居高不下，北台灣雲量較少，未下雨時天氣悶熱，午後熱對流將有機會在陸地發展，帶來局部陣雨或雷雨的天氣。他說，今天北部氣溫約在24至34度、中部24至34度、南部25至34度、東部24至33度。

吳德榮進一步表示，明後兩天天氣持續悶熱，低層水氣雖減，但西南風遇地形仍將產生輻合作用，午後陸地上更有強對流發展，為部分地區帶來陣雨或雷雨的天氣；週日（30日）太平洋高壓依舊偏弱，有利西南氣流輸送低層水氣，導致大氣不穩，進而激發強對流發展。

吳德榮指出，下週一、二（7/1、2日）漸轉偏東南風，天氣更為炎熱，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨機率，南部與東南部迎風面地區也有局部陣雨機率；下週三（3日）起西南氣流再增強，有劇烈降水發生的條件，不過此為模擬末期的結果，有不確定性存在，民眾宜持續更新資訊。

吳德榮總結，未來這一週太平洋高壓均偏弱，有利西南氣流發展，各地白天不下雨時相當悶熱、午後易有強對流發展，進而引發劇烈降水，提醒民眾注意安全。

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