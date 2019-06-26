持催告函籲工會還三寶 長榮律師：任何人都有退出罷工權利

2019-06-26 20:59

〔記者許倬勛／桃園報導〕長榮航空空服員罷工勞資僵持不下，23日有32位空服員填寫委託書，想請公司取回「三寶」（員工證、台胞證、護照），但遭工會拒絕，今晚（26日）8點05分，資方委託律師蔡頤奕到罷工棚前，拿出催告信函向工會下最後通牒，要求在明早10點前交還32份三寶，否則將提出刑事告訴，工會一方則大聲回應：「不要打壓、不要誣衊！」無人願出面收下律師函。

桃園市空服員職業工會日前說，由於三寶委由保全公司存放，且證件有個資考量，必須本人到現場領取，得由本人、律師及保全公司3方確認才能取出，而交還需要兩個工作天，這個說法造成想退出罷工的成員強烈反彈，轉而向公司求助。

資方委任律師蔡頤奕說，23日共有32名組員委託要回三寶，工會卻以個資、非本人等理由拒還，到了今天仍無回應，希望今天工會能收下律師函，最晚於明早10點交還，否則將提出告訴。

蔡頤奕說，任何人都有進入罷工、支持罷工、退出罷工的權利，委託人不願承受眾目睽睽下的壓力，認為工會提出「須本人交還」的條件非常不合理，應負責任收下律師函，儘速歸還三寶。

同時工會一方響起此起彼落的口號：「資方勿打壓！」、「長榮快協商！」、「空服員罷工，一定會成功！」蔡頤奕手持律師函半分鐘，仍無人出面領回，最後偕同長榮一方離去。

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