婦產科名醫許德耀支援恆醫 心繫家鄉引爆滿排隊潮

2019-06-26 21:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕出身屏東車城的高雄長庚婦產科名醫許德耀從醫心願曾是返鄉服務，今年終於找到契機，回到恆春旅遊醫院支援，許多在長庚掛不到診號或不堪舟車勞頓的婦女，都蜂擁前來求診，恆春旅遊醫院也希望更多名醫南下鼓勵偏鄉醫療，更提昇民眾對當地醫療的信心。

「真的是那位超難掛號的許醫師嗎？」恆春半島不少產婦及婦女，最近爭相走告，忙著到恆春旅遊醫院打聽許德耀的門診時間，第一次的返鄉門診就湧入排隊人潮，近兩個月的隔週門診，即將在28日畫下句點，不少當地患者都期盼許德耀能多安排幾次回到故鄉看診。

從小在恆春半島長大的許德耀，伯父是恆春鎮鼎鼎有名的開業醫許兆祥，見識伯父受到病患、鄰里尊重，在伯父跟父親許恆泰鼓勵下，求學時就立下當「小鎮醫師」服務的志願，沒想到後來有機會出國到耶魯大學深造，成為優生、遺傳學專家，且當上大型教學醫院的主任級醫師，在南台灣婦產科醫界相當權威。

63歲的許德耀向恆春旅遊醫院表示，很喜歡服務偏鄉地區，從小在恆春半島長大，對鄉下有一份難以割捨的情感，每年會安排到國外一趟在醫療貧脊地區為孕婦做超音波檢查，這或許是她們這輩子懷孕唯一一次檢查，最喜歡看到孕婦注視銀幕中嬰兒胎動的喜悅笑容。

恆春旅遊醫院院長曾孔彥指出，雖然許德耀這兩個月僅短短支援4個門診，但許多排隊民眾都認為減少舟車勞頓及對許醫師的信賴很值得，持續詢問未來可能的支援門診時間，院方將持續與醫學中心合作，希望帶來更多專科醫師支援，未來醫療大樓落成後，逐步改善長期弱勢的偏鄉醫療。

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