有線電視7月大斷訊？ NCC要求業者維護消費者權益

2019-06-26 17:49

〔記者劉力仁／台北報導〕受到MOD與OTT競爭，有線電視用戶大減，系統業者除低價搶客，也與頻道商衍生授權費爭議，6月初，ELEVEN SPORTS對大豐有線等三業者斷訊，市場傳言其他業者也有爭議，7月恐大斷訊，受害用戶上百萬；國家通訊傳播委員會（NCC）發言人蕭祈宏今天表示，中嘉系統與eleven sports授權合約已延展至7月31日，目前尚無斷訊之疑慮，呼籲有線電視系統業者與頻道商，一定要以消費者權益為最優先考量。

ELEVEN SPORTS主要轉播中職Lamigo桃猿、統一獅主場賽事。ELEVEN SPORTS向有線電視業者大豐、台灣數位寬頻及新高雄爭取調高授權費，每戶從1.5元調整為5元，雙方商業談判觸礁，6月2日斷訊，3有線系統業者旗下18萬戶看不到ELEVEN SPORTS，用戶主要分布於新北、桃園及高雄。

市場傳言類似爭議尚有多起，7月恐大斷訊。蕭祈宏今天表示，目前向NCC申請頻道、系統調處案有6件，包括優視對全國數位有線電視、優視對北都有線電視、浩鳴對全國數位有線電視、浩鳴對北都有線電視、凱擘對鼎豐、大享TBC對遠富。另一件外界關注的中嘉11系統台與EVELEN Sports 協商仍進行中，期限已延長到7月底，目前尚無斷訊之疑慮。

NCC呼籲有線電視系統業者與頻道商，以消費者權益為最優先考量，商業談判不要動輒以威脅斷訊傷害消費者權益為手段，如果無法達成商業協議，也應該依規定向NCC申請以相近之頻道替代，核准後完成向用戶預告之應有程序。

6月初ELEVEN SPORTS對大豐有線等三業者斷訊，市場傳言其他業者也有授權上的爭議，7月恐大斷訊。（資料照，記者陳志曲攝）

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