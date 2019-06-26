官田「烏金」出名聲！ 他種菱角、種米衝出好成績

2019-06-26 17:30

〔記者楊金城／台南報導〕獲選去年百大青農的官田農民胡育健，用官田「烏金」菱殼炭栽種菱角、台南十六號越光米，最近剛通過產銷履歷認證審核，推出「育健幸福」的菱禾米初試啼聲受歡迎。

胡育健2年來參與官田區公所推動菱殼炭運用，用菱殼炭栽種菱角、稻米的試驗，終於成功。

他說，使用菱殼炭淨化菱角田的水質，並用菱殼炭改良稻田土壤，不致酸化，四分地的台南十六號越光米因此減少肥料使用，也不噴農藥，「重視食安，對得起自己良心」。

64年次的胡育健本來是官田工業區的上班族，5年前因雙親年事已高，毅然辭掉工作，返家專心務農，參與農委會「小地主、大佃農」計畫，太太蔡美鳳也在3年前改行一起打拚，目前栽種16甲農地，種植菱角、稻米、芒果、胡麻、黑豆等作物。

胡育健用菱殼炭栽種四分地的台南十六號越光米，他說，菱殼炭翻耕到土壤裡，增加地力後，減少施肥，連一期兩次噴農藥也免了，而台南越光米比一般品種的良質米產量少3成，但剛收成的越光米一分地收割1300台斤濕穀，竟然不輸一般稻種。

胡育健的腦筋動得快，連芒果乾也以切條狀烘製出「薯條芒果乾」，區隔一般芒果乾市場，他正申請設立育健幸福農場，為自己的農產品建立品牌，也希望設置農業體驗園區，「把農業當事業打拚，做農也能拚出一片天」。

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