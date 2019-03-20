吉貝耍國小學童種菱角 校長竟哽咽…

2019-03-20 16:20

〔記者王涵平／台南報導〕一堂吉貝耍國小種菱角課，校長姜秋蘭竟紅了眼眶，原來，想起父母種菱角拉拔子女的坎坷人生，滿懷感恩。

吉貝耍國小1、2年級學童11人今天上午學種菱角，姜秋蘭表示，因小校校園用地有限，經與白河警分局長斯儀仙聯繫，慨允東河派出所提供約10平方公尺用地挖出菱角池，讓本學期推動菱角課程可以順利進行。

種菱之前安排學生到官田實際觀察洗菱角、剝菱角，與官田的菱角ㄚ嬤一同剪紙，了解菱殼碳的功用，並到水雉生態園區觀察與菱角共存共榮的菱角鳥。

吉貝耍菱角課程規劃機緣來自姜秋蘭的成長故事，從小看母親種菱角、賣菱角，到現在一有空還是會在官田菱角ㄚ嬤幫媽媽賣菱角，除了對菱角生態相當熟悉，更是對母恩的滿滿感謝，每每說到父母種菱拉拔子女的過程，姜秋蘭不免激動哽咽，也希望將孝道精神廣為傳承。

姜秋蘭今天帶著斗笠親自帶領學童種菱角，還講解菱角的生長過程，學童呂雨騰、程恩淳沒有種過菱角，覺得很新鮮，希望菱角快快長大，可以趕快吃到美味的菱角。

校內替代役介民哥哥在退伍前夕也挽起袖子和小朋友一起種菱角，學生林妤蓁說，等菱角成熟時要邀請介民哥哥再回來採收。

姜秋蘭表示，一般本土種的二角菱多在1期稻作後才種植，農曆8月採收，但今天配合校內課程提早種植，會持續觀察生長狀況，希望今年農曆6月可以順利採收。

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