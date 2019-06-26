身障手冊每5年換證 民眾擔心權益受損

2019-06-26 16:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕身心障礙手冊換證作業將在7月10日截止，雲林縣超過2萬7000人完成換證，換證過程頻頻有身障人士抱怨擾民，更擔心中央規定每5年換證權益恐受損，讓身心障礙朋友憂心忡忡。

雲林縣府社會處提醒身心障礙朋友，若逾期仍未換證，將舊的綠色未註記效期的身障手冊，換成粉紅色的身心障礙證明，除了舊有的身心障礙手冊會被註銷，持有人原本享有的所得稅和健保費減免、免牌照稅、免停車費等相關福利，都會受到影響。

有鑑於身心障礙手冊換證作業即將截止，社政單位在臉書提醒換證的PO文，或發放宣傳單，還被部份身障朋友誤認是詐騙。

一名脊髓損傷的陳姓身障人士抱怨換證太擾民，且福利又沒有變好；雲林縣虎尾身心障礙協會總幹事蘇裕華說，政府雖有美意，但建議肢體重度障礙且不可復原者應免於5年換證規定。

雲林縣政府社會處身心障礙福利科長周珈羽今天指出，考量到部分身心障礙者因行動不便、疾病或家中無人力等因素，無法外出辦理換證，則可聯繫戶籍所在鄉鎮市公所社會課，由身障需求評估社工人員協助換證，或洽詢服務電話05-5522616。

根據內政部統計全雲林縣有2萬7524人需換證，截至今天，只剩157人未換，周珈羽指雲林達成率99.4％，全國數一數二。

周珈羽強調，身心障礙證明是中央規定每5年換證，不會剝奪身心障礙朋友現有權益，而且能透過換證讓評估專員重新審視身障朋友需求，提供最新、更好的服務。

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